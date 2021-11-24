El subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, menciona que supervisará con la Profeco que estos productos en realidad bajen de precio Después de que en el Paquete Económico 2022 se aprobara la tasa ...

El subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, menciona que supervisará con la Profeco que estos productos en realidad bajen de precio Después de que en el Paquete Económico 2022 se aprobara la tasa cero de Impuesto al Valor Agregado (IVA) para productos de higiene femenina como son toallas femeninas, tampones y copas menstruales, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) trabaja en conjunto con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para la implementación de esta modificación, la cual entra en vigor a partir de 2022. El subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, explicó que con este trabajo en conjunto se supervisará que los precios de estos productos realmente bajen, mientras que el siguiente paso será con el sector privado. “En este momento, entramos en una etapa de implementación. Esta etapa no es sólo poner la modificación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), sino empezar a ejecutarlo (…) lo que tenemos que hacer el próximo año es trabajar con el sector privado, con las empresas productoras, distribuidoras para que efectivamente puedan reflejar una reducción en el precio, y eso lo vamos a hacer de la mano de la Profeco”, mencionó durante un webinar organizado por el Instituto Belisario Domínguez. Durante el mismo evento, la exdiputada, Martha Tagle, celebró la aprobación, aún cuando hace un año fue rechazada esta misma propuesta, así como aceptó el acercamiento con las autoridades para cambiar el panorama para las mujeres.

Deserción por menstruación

Yorio mencionó que uno de los retos más grandes es en cuanto agenda de género, ya que, además de esta iniciativa, se debe de trabajar en temas como la inclusión de las mujeres en la fuerza laboral remunerada. Además de que con este cambio se espera un impacto positivo no solo en la deserción escolar, sino a la formación de capital humano, pues la menstruación es uno de los motivos por el cual el 24% de niñas y adolescentes dejan la escuela. Además del problema de no contar con ingresos para solventar el gasto de estos productos, faltar a clases durante su ciclo menstrual produce un rezago académico en las niñas y adolescentes. Como indica el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) México, 43% de las alumnas con periodo menstrual prefirió no ir a la escuela durante su ciclo menstrual durante 2017.

Con información de El Economista, Tecnológico de Monterrey y El Financiero https://www.eleconomista.com.mx/economia/Hacienda-y-Profeco-trabajaran-con-empresas-para-implementar-la-tasa-cero-a-productos-de-gestion-menstrual-20211122-0078.html https://observatorio.tec.mx/edu-news/absentismo-menstruacion

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