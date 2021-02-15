La colaboración entre el SAT y las fuerzas armadas ha contribuido al combate a la corrupción. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que en colaboración con la Secretaría de la Defe...

La colaboración entre el SAT y las fuerzas armadas ha contribuido al combate a la corrupción. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) capacitó a 110 funcionarias y funcionarios de aduanas, 29 militares de la Sedena y 15 elementos de la Secretaría de Marina en temas de recaudación fiscal. El administrador general de Aduanas, Horacio Duarte Olivares, reconoció la coordinación con el Ejército Nacional, la Marina y la Armada de México en el combate a la corrupción y el contrabando. Como fruto de esta colaboración, resaltó el aumento de los decomisos durante 2020. En el marco de la clausura del Diplomado en Comercio Exterior y Seguridad Nacional 2020-2021, Duarte Olivares comentó que los egresados adquirieron herramientas para profundizar su conocimiento acerca de la seguridad nacional, con lo que podrán atender los problemas de violencia y corrupción que enfrenta el país.

"Tenemos la encomienda de nuestro presidente de vigilar y proteger las puertas de entrada y salida del país. No perdamos de vista que el influyentismo, el amiguismo y la corrupción son traición al pueblo de México y ahora en las aduanas hemos realizado una labor titánica para no permitir la corrupción", dijo.

“Los golpes a las estructuras económicas del crimen organizado y los decomisos en coordinación con el Ejército Mexicano, la Marina-Armada de México y la Guardia Nacional, no van a parar. En el año 2020 aumentaron significativamente y así vamos a continuar”.

Según cifras del funcionario, las aduanas hacen 31 operaciones de comercio exterior cada minuto y recaudan 900 mil millones de pesos al año.

“Las tareas de inteligencia y la labor recaudatoria que realizan son de vital importancia y por ello, necesitamos excelencia. Tenemos la capacidad de cumplir con el abc institucional que es: aumentar la recaudación, bajar la evasión fiscal y combatir la corrupción”, aseguró.

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