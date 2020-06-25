La terna para dirigir la Prodecon no reúne los requisitos, por lo que diversas organizaciones emitieron sus posturas para solicitar que se revise y repongan nuevos candidatos. El 30 de abril de 201...

La terna para dirigir la Prodecon no reúne los requisitos, por lo que diversas organizaciones emitieron sus posturas para solicitar que se revise y repongan nuevos candidatos. El 30 de abril de 2019 Diana Bernal Ladrón de Guevara dejó de ser titular de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon). Esto tras haber finalizado su segundo periodo de cuatro años en el cargo, porque sólo se puede permanecer en esa posición por dos periodos.

Es la primera vez que la Prodecon cambia de titular

Por eso, se tiene que elegir a un nuevo titular de la Prodecon. Esta será la primera vez que se cambie al procurador de este organismo, que defiende a los contribuyentes y que fue creado en 2011. Actualmente, el titular en funciones de la Prodecon es Luis Alberto Placencia. Pero se tiene que seguir el proceso para elegir a quien relevará a Bernal Ladrón de Guevara. La Ley Orgánica de la Prodecon, artículo 9, establece que el procurador será elegido por el Senado, de una terna enviada por el presidente. El nuevo titular de la Prodecon durará en el puesto un período de cuatro años, con la posibilidad de ser elegido para un segundo periodo.

Requisitos para poder ser titular de la Prodecon

El artículo 7 de la Ley Orgánica de la Prodecon establece los requisitos que debe reunir una persona para ser designada titular de la Prodecon. Entre los requisitos necesarios destacan los siguientes:

Poseer título y cédula profesional de licenciado en Derecho, o en alguna carrera afín a la materia tributaria. Contar con experiencia acreditada en materia fiscal. Cuando menos por un término de cinco años inmediatos anteriores a su designación. No haber ocupado la posición de secretario o subsecretario de Estado, o titular de alguna entidad paraestatal en el Gobierno Federal. Ni haber sido funcionario del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Esto en los últimos tres años previos a su nombramiento.

Los candidatos para dirigir la Prodecon no cumplen los requisitos

El miércoles 3 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Senado la terna para designar al nuevo o a la nueva titular de la Prodecon. Sin embargo, diversas organizaciones emitieron sus posturas para solicitar que se revise y reponga la terna para designar al nuevo titular de la Prodecon. Para saber por qué los candidatos que propuso el presidente para dirigir la Prodecon no cumplen los requisitos, preguntamos a dos especialistas. De acuerdo con Juan Carlos Bojorges Pérez, presidente del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM), las tres personas propuestas tienen sus propias cualidades, habilidades y experiencia, y aclaró que su postura no es para descalificarlos. Pero el contador dijo que la terna no cumple con todos los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de la Prodecon:

Carrera afín a la materia tributaria

El titular de la Prodecon, para su designación debe poseer título y cédula profesional de licenciado en Derecho, o en alguna carrera afín a la materia tributaria. [Ley Orgánica de la Prodecon 7, fracción II]. Bojorges Pérez considera que dos de las personas propuestas no cumplen con dicho requisito. Esto se debe a que tienen estudios en Administración y Economía, y solamente uno de ellos cumple al ser licenciado en Derecho. Es decir, Carlos Alberto Puga Bolio sería el único que cumple con este requisito. El contador explicó que la Prodecon es un organismo que protege a los contribuyentes, emite criterios y es un referente importante en la aplicación de las leyes fiscales. Por eso, dijo que contar con las habilidades académicas necesarias es importante para tener los alcances que necesita la Prodecon.

Experiencia acreditada en materia fiscal

Otro requisito que debe cumplir el titular de la Prodecon es contar con experiencia acreditada en materia fiscal, por lo menos de cinco años. [Ley Orgánica de la Prodecon 7, fracción III]. Pero el presidente del CCPM, dijo que a la luz de los currículums que se presentaron y conociendo la trayectoria de las tres personas propuestas, no se tiene evidencia de que tengan esa experiencia acreditada en materia fiscal. Reginaldo Esquer Félix, presidente de la Comisión Nacional Fiscal de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) coincidió que ninguno de los tres candidatos reúne el requisito de tener por lo menos cinco años de experiencia comprobada en materia fiscal. “Hemos leído detenidamente su experiencia profesional y en ninguna parte nos ha quedado acreditada o demostrada que tengan experiencia en la materia”, expuso el maestro en Derecho Fiscal.

No haber sido titular de alguna entidad paraestatal

Esquer Félix dijo que en el caso de uno de los candidatos tampoco se cumple el requisito de no haber ocupado una posición de titular de una entidad paraestatal del gobierno federal, tres años previos a su nombramiento. En este caso, es evidente que el especialista se refirió a Ricardo Rodríguez Vargas, quien recientemente renunció a su cargo como titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, organismo que antes se conocía como Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. Por eso, es que diversas organizaciones solicitaron que se revise y reponga la terna para ocupar la titularidad de la Prodecon. Esto se debe a que consideran que hay personas que sí reúnen los requisitos fundamentales y que serían mejor opción para desempeñarse como titular de la procuraduría. Especialmente ahora que se anunció un recorte del 75% a los gastos de operación de la Prodecon.

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