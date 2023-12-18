El director de la empresa de software prevé que el 2024 será un año de estabilidad en cuestión de procesos fiscales De 2018 a 2023, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) logró aumentar los...

El director de la empresa de software prevé que el 2024 será un año de estabilidad en cuestión de procesos fiscales De 2018 a 2023, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) logró aumentar los ingresos tributarios un 12.7 por ciento. Para lograr lo anterior, la autoridad fiscal implementó estrategias que tienen los siguientes objetivos:

Fortalecer los esfuerzos de fiscalización,

Incentivar el cumplimiento voluntario de los contribuyentes y

Combatir conceptos y conductas que erosionan la base tributaria, las cuales se establecen dentro del Plan Maestro de Fiscalización y Recaudación 2023.

En este contexto, el presidente ejecutivo de COMPAQi, René Torres Fragoso, dijo que la autoridad fiscal aumentó la recaudación tributaria sin aumentar los impuestos, y eso es algo muy significativo. En entrevista con El Contribuyente, Torres Fragoso comentó que uno de los retos más importantes para COMPAQi es mantenerse al día con todos los cambios fiscales.

La carta porte fue un dolor de cabeza

Por ejemplo, dijo que la implementación de la carta porte fue un dolor de cabeza para todos: contribuyentes, desarrolladores y hasta para la misma autoridad. Lo anterior se debe a la cantidad de datos, porque al solicitar esa cantidad de datos hay algunos que se contraponen. “Entenderlo fue un proceso lento, pero creo que hoy ya está muy bien dominado, después de muchas idas y venidas con el SAT”, expresó.

Prevén estabilidad en cuestión de procesos fiscales en 2024

El co-creador de CONTPAQi prevé que el 2024 será un año de estabilidad en cuestión de procesos fiscales. Considera que para las empresas el reto más importante será tener todo integrado, que tengan todos los CFDI, los XML, etcétera. Porque si no cumplen, se puede generar un daño patrimonial, por las multas que esto puede conllevar. Mientras que para COMPAQi, el reto será apoyar a las empresas con la integración de su información, para que tengan todos sus CFDI, retenciones, nómina, y todos los documentos adicionales, cómo los complementos.