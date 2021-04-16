Por la prohibición del outsourcing, el Gobierno debería contratar al menos a 500 mil personas que laboran para el sector público mediante el esquema de subcontratación. El 15 de abril, la Cámara de...

Por la prohibición del outsourcing, el Gobierno debería contratar al menos a 500 mil personas que laboran para el sector público mediante el esquema de subcontratación. El 15 de abril, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen para reformar la subcontratación laboral en México, y el documento pasó al Senado.

Prohibición del outsourcing en dependencias públicas

Durante el análisis y discusión del dictamen en comisiones de la Cámara de Diputados, los legisladores le hicieron un cambio para extender la prohibición de la subcontratación laboral a las dependencias públicas, no sólo a la iniciativa privada. Es decir, el cambio prohíbe el uso del outsourcing en las dependencias del gobierno federal. De acuerdo con estimaciones de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), citadas por el portal Factor Capital Humano, al menos 500 mil personas laboran para el sector público mediante el esquema de outsourcing. Dichas personas realizan funciones de limpieza, seguridad, comedores y servicios de tecnología, y con la prohibición del outsourcing deberían ser contratadas por el Gobierno.

Impacto presupuestal de la prohibición del outsourcing

El portal indicó que el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP), de la Cámara de Diputados, realizó el análisis de impacto presupuestal de esta medida desde noviembre de 2020. Sin embargo, los cambios en las reglas de subcontratación de personal en las instituciones del Estado no causarán un impacto presupuestal al erario federal. La información publicada por Factor Capital Humano señala que el análisis del CEFP indica lo siguiente:

La eventual aprobación de la iniciativa en comento no generaría un impacto presupuestario para el erario federal.

La reforma no implicaría la creación de unidades administrativas o plazas adicionales.

Tampoco implicaría la creación de programas nuevos o destinos específicos de gasto público o nuevas atribuciones para las dependencias federales y sus entidades coordinadas.

El 12 de abril, Arturo Herrera, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), aseguró que el gobierno federal tendrá que absorber a los empleados contratados por outsourcing con el mismo presupuesto que ya se aprobó para este año. Es decir, también afirmó que no habrá un costo extra para el erario.

Se prohíbe la subcontratación de personal, pero no de servicios

La Cámara de Diputados aprobó esta semana el dictamen de reforma para prohibir la subcontratación de personas y permitir sólo la de servicios u obras especializadas. Así como la de servicios compartidos entre empresas de un mismo grupo empresarial. Anita Sánchez, diputada de Morena, explicó que si el Estado no tuviera la capacidad para realizar algunas actividades especializadas, podría subcontratar este servicio. Esto lo haría mediante una licitación público privada. “Pero ojo: el servicio, no el personal. Las trabajadoras o trabajadores que lo realicen no quedarían a cargo de esa institución u organismo, sino de la empresa de subcontratación”, señaló la legisladora.

Con información de Factor Capital Humano.

https://factorcapitalhumano.com/leyes-y-gobierno/gobierno-debera-contratar-a-500000-trabajadores-ante-prohibicion-del-outsourcing/2021/04/

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