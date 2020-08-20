Este cambio, según la SHCP, ayudará a que las entidades tengan un mejor planeación del ejercicio del gasto. A partir de este mes, los estados recibirán recursos mensuales del gobierno federal para hacer frente a la crisis económica que ha azotado al país. Esto lo dio a conocer a través de un comunicado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). El dinero saldrá del Fondo de Estabilización de los ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF); con este fondo el gobierno federal puede cubrir las diferencias entre las participaciones de los ingresos federales hechas de acuerdo al comportamiento de la actividad económica, y lo programado al inicio del año. Normalmente, estas transferencias de recursos se hacían trimestralmente, pero ahora serán de manera mensual. Además, resarcen inmediatamnete cualquier deficiencia que haya habido el mes anterior. Con esto se pretende, dice el comunicado, procurar una mayor flexibilidad en la planificación del gasto. En efecto, se realizaron diversos cambios a la normatividad aplicable al FEIEF, para que la transferencia de dichos recursos hacia las entidades federativas se realice de manera mensual. Gracias a esto, en los primeros días de agosto las entidades federativas recibieron, en conjunto, alrededor de 13 mil millones de pesos. El 20% de estos recursos se destinará a los municipios.
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