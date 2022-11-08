La Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León estima que las empresas deben enfrentar cerca de 180 trámites federales mensuales para devolución de IVA a favor El Servicio de Administración Tributaria (SAT) pide diversos requisitos y más de 100 trámites mensuales para devolver el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a favor de los contribuyentes, lo que obstaculiza y retrasa su devolución hasta dos años, de acuerdo con especialistas. “Pedirle al SAT una devolución de IVA a favor del contribuyente es una carrera de resistencia y no de velocidad, en la que hay quienes desisten porque llega a tardar hasta dos años”, dijo a Reforma, Luis Alejandro Curiel, miembro de la Comisión de Controversia Fiscal del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León (ICPNL).

Algunos requisitos que el fisco mexicano pide a los contribuyentes para la devolución del IVA a favor son: la solicitud de fotografías de activos del contribuyente para su proceso productivo, comprobante de inscripción al Instituto Mexicano del Seguro Social de cada trabajador, presupuestos de servicios contratados con proveedores y hasta números de cheque del pago a cada uno de ellos son algunos de los más de 100 trámites mensuales, señalan los contadores.

El SAT pide cerca de 180 requisitos

Según lo reportado por dicho medio, el SAT responde a solicitudes de devolución de impuestos a favor del contribuyente con una serie de trabas en las que le solicita hasta fotografías de sus edificios, de su maquinaria y de todos sus activos para el desempeño de su actividad, Otros requerimientos que el órgano recaudador pide a los contribuyentes es documentar cada uno de sus trabajadores y el pago de sus cuotas del IMSS, presentar un escrito bajo protesta de decir verdad en el que describa el procedimiento para realizar su actividad, el motivo que originó el saldo a favor que solicita y describir a detalle el procedimiento para operar. Al primer trimestre de 2022, el SAT indicó que pagó 193,706 millones de pesos (mdp) de devoluciones tributarias, 111,128 mdp más que en 2018, equivalentes a un incremento real de 95.4%. En comparación al mismo periodo de 2021, el crecimiento fue de 56,014 mdp. Esto es 31.1% real. Rodrigo Fernández, presidente de la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León, reveló que en materia de simplificación estiman que las empresas deben enfrentar cerca de 180 trámites federales mensuales, la mayoría de ellos con el SAT y casi todos de índole informativa. Por su parte, Gilberto Treviño, director del despacho jurídico Práctica Legal y Fiscal, dijo a Reforma que el exceso en requisitos del SAT hace imposible la labor administrativa y contable de las empresas, pues para cumplir con esos requisitos deben tener un ejército de fiscalistas y contadores a su servicio que tramiten una devolución de impuestos. En 2021 el SAT realizó devoluciones a los contribuyentes por 711 mil 822 millones de pesos, la cifra mas alta de la que se tenga registro. De acuerdo con el Informe Tributario y de Gestión, el fisco informó que respecto a 2020 el alza en devoluciones a contribuyentes fue de 8.4% real, y frente a 2018, el alza acumulada ha sido de 41.4% real.