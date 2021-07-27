Aunque aumentaron los actos de vigilancia, la recaudación fue menor. En el primer trimestre de 2021, los actos de vigilancia del Servicio de Administración Tributaria (SAT) aumentaron 19% frente al...

Aunque aumentaron los actos de vigilancia, la recaudación fue menor. En el primer trimestre de 2021, los actos de vigilancia del Servicio de Administración Tributaria (SAT) aumentaron 19% frente al mismo periodo del año pasado. En los primeros tres meses del año se registraron 12,416,000 actos de comprobación. En estos actos se encuentran facultades de comprobación como correos, buzón tributario, mensajes de texto, etc. Como explica Reforma, estos números indican que los contribuyentes se enfrentarán a más actos de comprobación informales y a auditorías. Sin embargo, la recaudación por estos medios no es óptima. En el primer trimestre la recaudación fue de 18 mil millones de pesos; esto es un 34% menos que lo recaudado por el mismo concepto en el mismo periodo de 2020.

El objetivo de las notificaciones masivas

En entrevista con el mismo medio, Pablo Cervantes García, integrante de la comisión técnica fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM), dijo que la intención del SAT es mandar solicitudes masivas a los contribuyentes. Así, el fisco espera que algunos contribuyentes recurran a la autocorrección. En marzo, por ejemplo, el SAT envió notificaciones masivas a los contribuyentes a través del Buzón Tributario. Los mensajes empezaron a llegar desde la tarde del jueves 11 de marzo. Estos correos invitaban a los contribuyentes a entrar a la página del SAT e iniciar sesión, después, le informaban que se acerca el último día para presentar la declaración anual.

Agencia Nacional de Aduanas aumentará la vigilancia

Hace unas semanas el presidente López Obrador firmó un decreto con el que se quitará el control de las aduanas del país al SAT. Desaparecerá la actual Administración General de Aduanas (AGA), que forma parte del SAT y en su lugar se creará la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).

La creación de la ANAM traerá varios cambios importantes consigo. En entrevista con El Contribuyente, Magdalena Macías Ríos, especialista en comercio exterior del Colegio de Contadores Públicos de México opina que uno de los más mediáticamente importantes es que se dará legitimidad legal a la presencia militar en las aduanas, cosa que con que ha sido controvertida con cierta frecuencia.

A pesar de que la creación de la ANAM es inminente, aún no se conoce con precisión cuáles serán sus facultades, pues hay que esperar a que se publique la reforma al Reglamento Interior del SAT. En entrevista con El Economista, Macías Ríos explicó que una de las funciones de la ANAM será vigilar la recaudación de IVA en comercio exterior. Una gran parte del IVA se recauda en las importaciones, por lo que es normal que esta área reciba más vigilancia y regulación. Con información de Reforma y El Economista https://www.reforma.com/aumenta-19-vigilancia-del-sat/gr/ https://www.eleconomista.com.mx/economia/Creacion-de-la-nueva-Agencia-Nacional-de-Aduanas-para-tener-panorama-mas-vigilado-20210725-0049.html

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