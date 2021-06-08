De acuerdo con el presidente de la AMECH, las empresas están enfrentando problemas para el registro en el padrón de servicios especializados. El viernes 23 de abril, se publicó en el Diario Oficial...

De acuerdo con el presidente de la AMECH, las empresas están enfrentando problemas para el registro en el padrón de servicios especializados. El viernes 23 de abril, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma al outsourcing o subcontratación laboral. Con la reforma se prohíbe la subcontratación de personal. Sin embargo, se permite la subcontratación de “servicios especializados o de ejecución de obras especializados”. [Ley Federal del Trabajo (LFT) 13].

Requisitos de las empresas de servicios especializados

Esto se permite si se cumplen, entre otros, los siguientes requisitos:

Las actividades no deben formar parte del objeto social o la actividad preponderante del beneficiario del servicio.

El contratista debe estar en el padrón o registro de empresas que prestan servicios especializados u obras especializadas (REPSE).

Empresas enfrentan problemas para su registro

Sin embargo, las empresas de servicios especializados enfrentan problemas para su registro, advirtió Héctor Márquez Pitol, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH). “Todas las empresas que estamos en la asociación buscamos alinearnos con la normatividad para apoyar el empleo formal. Sin embargo, estamos enfrentando dos retos importantes para obtener nuestro registro de prestadoras de servicios (REPSE) en la Secretaría del Trabajo”, comentó en entrevista con El Universal. Márquez Pitol explicó que hay quienes para este proceso han dado de alta nuevas razones sociales, para iniciar en servicios especializados con una nueva empresa, con el fin de dejar atrás las que eran de subcontratación de personas. De acuerdo con una nota publicada por El Universal, el presidente de la AMECH dijo que las empresas de servicios especializados están enfrentando los siguientes problemas:

Casi no hay citas en el SAT para obtener la e-firma

El primer reto empieza ahí, dijo, pues para el registro se requiere la firma electrónica (e.firma) de la nueva empresa. “Algo muy sencillo, pero debido a la pandemia de Covid-19 ahora casi no hay citas en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para obtener tu e-firma”.

Las opiniones del IMSS e Infonavit son negativas

El siguiente problema en el portal es que, al llevar a cabo el registro patronal, como es una empresa nueva, en automático la opinión tanto del IMSS como del Infonavit es negativa. “¿Cómo va a ser negativa, si la empresa se acaba de constituir? Porque hay que esperar a que tenga una operación y, en el caso del Infonavit, que pase un bimestre para el pago”, explicó Márquez Pitol. Ligado a lo anterior, en empresas ya establecidas están los requerimientos del IMSS y el Infonavit para pagos que, en teoría, ese empleador dejó de hacer. “Ya le habíamos preguntado a las autoridades al respecto, y nos dijeron que tener una aclaración en proceso no es opinión negativa. En ambos casos está previsto en la norma publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que ser una empresa nueva o estar en proceso de revisión no serían causa de opinión negativa por parte del IMSS y el Infonavit, pero lo están siendo”, advirtió el también director de Comercialización de ManpowerGroup.

No se podrá facturar sin el número de registro

Lo anterior tiene implicaciones graves, agregó, porque si las empresas que ofrecen servicios especializados no tienen el número de registro, no podrán facturar ni dar el servicio. “Estamos en el periodo transitorio, pero desde el 1 de agosto las facturas por subcontratación ya no serán deducibles”, señaló.

Con información de El Universal.

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/se-dificulta-el-registro-firmas-de-outsourcing

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