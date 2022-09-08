El fisco prellena las declaraciones con base en las facturas que el contribuyente emite y las que le emiten sus proveedores Las declaraciones de impuestos precargadas son documentos digitales que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) prellena con información registrada en los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) o facturas de ingresos y retenciones, así como información proporcionada por terceros. Las declaraciones de impuestos sirven para que los contribuyentes presenten a la autoridad fiscal la información de las operaciones que efectuaron en un periodo determinado. En estos documentos digitales, los pagadores de impuestos reportan sus ingresos, gastos, deducciones, y calculan lo que tienen que pagar de impuestos. De acuerdo con Virginia Ríos Hernández, integrante de la Comisión Técnica de investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México, el SAT prellena las declaraciones con base en las facturas que el contribuyente emite y las que le emiten sus proveedores. En entrevista con El Contribuyente, la contadora dijo que el SAT tiene en sus bases de datos la información de los CFDI, de los que emiten las personas físicas o morales y de los que les expiden por bienes, servicios, adquisiciones, gastos, etcétera. La especialista explicó que a las personas físicas les restan las deducciones, y las personas morales calculan sus impuestos mensuales con un coeficiente de utilidad, y hasta la declaración anual meten las deducciones. En este contexto, la integrante del Colegio de Contadores Públicos de México, reiteró que lo que hace el SAT con las declaraciones es prellenarlas con los datos que tiene de los CFDI.