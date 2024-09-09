Convierte los obstáculos de logística de tu negocio online en una ventaja competitiva mediante los servicios 3PL. ¿Existe un método para realizar envíos rápidos sin que cueste un ojo de la cara? La...

Convierte los obstáculos de logística de tu negocio online en una ventaja competitiva mediante los servicios 3PL. ¿Existe un método para realizar envíos rápidos sin que cueste un ojo de la cara? La mayoría de las tiendas en línea se ha enfrentado alguna vez a esta interrogante que parece no tener respuesta, aunque sí, sí la tiene: la logística de terceros, o 3PL es un camino factible para aquellos negocios que buscan transformar sus procesos. Si te interesa saber sobre implementar este servicio, en esta nota podrás enterarte de toda la información necesaria para tomar las decisiones correctas, ya sea que quieras incorporarlo a tu e-commerce o simplemente tengas curiosidad por conocer el concepto.

El papel de los servicios 3PL en los envíos

No es un secreto que los envíos exitosos son un factor decisivo para los negocios online, ya que influyen de forma directa en la satisfacción del cliente y, en última instancia, en el éxito de la marca. Lo que hace un proveedor de 3PL es disponer de múltiples centros de distribución para disminuir la distancia entre el inventario y el cliente final. Aunque, claro, la tecnología no se puede quedar fuera: este tipo de logística utiliza herramientas avanzadas para gestionar los pedidos, optimizar rutas de transporte y ofrecer un seguimiento en tiempo real, garantizando así que los envíos se realicen con rapidez, precisión y fiabilidad. Además, gracias a dichas innovaciones es que una tienda en línea es capaz de proveer actualizaciones precisas sobre el estado de pedidos y reforzar la confianza que las personas le depositan. Por si fuera poco, colaborar con 3PL abre la posibilidad de que los negocios ajusten sus operaciones de acuerdo al número de pedidos, pero sin que la eficiencia de la entrega se ponga en riesgo. Algunos ejemplos prácticos son Navidad o épocas de ofertas, momentos en los que las órdenes pueden desbordarse de un momento a otro. En México, numerosas marcas se asocian con empresas como Cubbo, ya que la experiencia y la reputación son elementos clave para que una logística de terceros se desarrolle exitosamente.

Reduciendo costos con la logística de terceros

Entonces, ¿cómo puede un proveedor 3PL ayudarle a un e-commerce para bajar sus gastos operativos?

Aprovechamiento de economías de escala

Con la gestión de grandes volúmenes de envíos para múltiples clientes, los 3PL podrán negociar tarifas menores con el personal de transporte y también con los proveedores; de ese modo, los negocios online serán capaces de ahorrar y de brindarles a los usuarios precios de envío más competitivos.

Un inventario dinámico

Ya se explicó superficialmente en párrafos anteriores, pero mediante herramientas tecnológicas, los proveedores tienen el poder de, por ejemplo, frenar el exceso de stock o detectar la falta de existencias antes de que las consecuencias de ambas situaciones se traduzcan en pérdida de recursos. Con la liberación del capital que antes se empleaba para impedir que el inventario fuera un desastre, será posible elevar el rendimiento de otras áreas del e-commerce que lo requieren.

Rutas de envío funcionales

¿Sabías que los 3PL suelen planificar rutas de transporte que no impliquen un exceso de combustible ni tiempos exacerbados de tráfico? Esto, además de disminuir costos, mejora la puntualidad en las entregas.

Inversión mínima en infraestructura

Externalizar la logística elimina la necesidad de que los negocios adquieran una infraestructura propia, como almacenes y flotas de transporte, por lo tanto, podrá realizarse lo mismo que se detalló en el punto del inventario: emplear los recursos en otra cosa, como el desarrollo de nuevos productos, campañas de marketing, etc.

Ventajas adicionales de unir fuerzas con un proveedor 3PL

Uno de los beneficios a destacar es la expansión geográfica de las tiendas online obtenida a partir de la infraestructura ya establecida de un 3PL. El hecho de ampliar la presencia a nuevos mercados sin inversiones y riesgos financieros, es una forma de explorar nuevas oportunidades de crecimiento con mayor seguridad y menor inversión de capital. Otra ventaja importante es la agilidad en la adaptación a cambios regulatorios y de mercado. Los 3PL suelen estar al tanto de las normativas locales y de las tendencias del sector, lo que permite a los e-commerces adaptarse sin complicaciones, ni interrupciones de por medio a nuevos requisitos legales o cambios en la dinámica del mercado. Finalmente, está el acceso a servicios especializados, como la logística inversa o la personalización de envíos, que pueden ser difíciles y costosos de manejar internamente. Al aceptarlos, los negocios online conseguirán tener clientes contentos y procesos internos óptimos.

Conclusiones

El mundo del e-commerce exige una logística que trabaje de la mano con la tecnología que soporte el ritmo de crecimiento generado día con día. Contar con un socio estratégico como un 3PL hará que las marcas enfrenten los desafíos del mercado y sean competidores fuertes Después de haber leído toda la información, puedes reflexionar acerca de las características actuales de tu tienda y considera si recurrir a los servicios de un proveedor de esta logística es lo ideal.