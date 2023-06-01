El fisco ganó en sentencia definitiva, un total 3 mil 304 juicios interpuestos por contribuyentes, mismos que sumaron 25 mil 357 millones de pesos El Servicio de Administración Tributaria (SAT) está sacando provecho de los juicios ganados contra los contribuyentes que le deben los montos más grandes. En el primer trimestre del año, según reporta Reforma, el fisco ganó juicios interpuestos por contribuyentes que representaron 71 por ciento del monto en disputa, el porcentaje más alto para un mismo periodo en los últimos cinco años. Durante dicho periodo, el fisco ganó en sentencia definitiva, un total 3 mil 304 juicios interpuestos por contribuyentes, mismos que sumaron 25 mil 357 millones de pesos de 35 mil 778 millones, de acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y el propio fisco.

Juicios favorables a los contribuyentes

En el mismo periodo 2019, el SAT ganó juicios que representaron 56.9 por ciento del monto total disputado en estos procesos, mientras que en igual trimestre de 2022 fue por 62.6 por ciento del monto total. Reforma indicó que durante los primeros tres meses de este 2023, la autoridad fiscal perdió 8 mil 992 millones de pesos por juicios que le resultaron favorables a los contribuyentes, monto que representó 25.1 por ciento del total, y el resto se concentró en juicios donde el SAT conserva las facultades para determinar y, en su caso, cobrar los créditos impugnados.

El SAT revisó los juicios que puede ganar

Eduardo Estrada, integrante de la Comisión Técnica de Auditoría Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM), dijo al diario que en la actual administración, el fisco se dio a la tarea de revisar juicios incluso de administraciones pasadas para ver cuáles se pueden ganar y se ha enfocado en aquellos de mayores montos. "Al analizar, enfocan las baterías a los que más dinero les pueden dejar y es así como han empezado a ganar mucho más dinero ante la necesidad de recursos que tiene el propio Gobierno", comentó. El especialista consideró que esta tendencia podría seguir todo el año. Esto se debe a que la autoridad fiscal detectó que es una medida que le funciona para obtener más ingresos.