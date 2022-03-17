El gobierno federal podría recortar el gasto público o aumentar el déficit presupuestario previsto de 3.1% del Producto Interno Bruto. Ante el aumento en los precios de los combustibles, el gobierno federal implementó el estímulo complementario a gasolinas y diésel, lo que puede provocar recortes en el gasto público de acuerdo con el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF). “El problema es que esto lo pueden mantener durante algún tiempo, y habría que esperar a que el precio de los combustibles baje rápido, aunque probablemente todo el año continuarán las presiones y esto, a su vez, presionará a las finanzas públicas. Mientras se mantenga la decisión de este subsidio habrá que recurrir a otro tipo de recortes en los gastos para poder mantenerlo”, señaló Mario Correa, presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del IMEF, en videoconferencia de prensa. Como reportamos, el estímulo es complementario al del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) y está dirigido a los contribuyentes que son los productores e importadores de los combustibles, cuando realizan la venta de primera mano en territorio nacional. Mario Correa explicó en conferencia que esta medida también será insostenible para el país, pues el gobierno no cuenta con el espacio fiscal necesario para ello. Además, dijo que los recortes presupuestales podrían darse en entes autónomos como el Instituto Nacional Electoral (INE) o la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece). “Es entendible que se quiere evitar un repunte en los precios de las gasolinas, pero el efecto que eso tendrá será transitorio y las repercusiones y problemas que generan una política así, acaba pesando más sobre la economía e inhibiendo su buen funcionamiento”, comentó el experto en conferencia de prensa.

Costo promedio de las gasolinas

De acuerdo con Petro Intelligence, al 15 de marzo, el costo promedio en el país de la gasolina regular se encuentra en 21.27 pesos por litro. Sin embargo, si se tomaran en cuenta los impuestos completos, el litro de este combustible tendría que venderse en 30.63 pesos por litro. Con ello, los subsidios impuestos al precio de las gasolinas en México por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), costarán 448,136 millones de pesos (mdp), equivalentes al 1.51% del PIB, indicó en un análisis BBVA. Así mismo, el análisis indica que, de persistir las presiones sobre los precios del crudo, y con el fin de limitar el efecto inflacionario, el gobierno podría recortar los gastos en otras áreas o aumentar el déficit presupuestario previsto de 3.1% del Producto Interno Bruto (PIB) aprobado por el Congreso. Para Correa, el estímulo complementario, también puede generar distorsiones en el mercado, ya que los precios funcionan como un mecanismo de racionamiento de los productos que son escasos y cuando son elevados incluso atraen inversiones. “El problema es que es un subsidio que va solamente a quienes tienen automóvil o a los que están mejor parados en la sociedad. Es difícil justificarlo desde el punto de vista social, más allá de tratar de evitar que tenga un impacto sobre la inflación”, añadió el analista del IMEF. Asimismo, señaló que el propósito de este estímulo fiscal es evitar que los precios se ajusten como lo están haciendo en otras partes del mundo, pero el problema es que se trata de un subsidio que se otorga a personas que tienen autos y poseen mejores condiciones dentro de la sociedad, de acuerdo con Reforma. La encuesta mensual de marzo del IMEF estima que la inflación cerrará el 2022 en 5.0 por ciento anual y que el PIB del país crecerá apenas 1.9 por ciento, debido a que en el arranque del año la economía sigue estancada y el aumento de precios ha sido más elevado de lo que se esperaba.