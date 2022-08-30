La fase concluye el 3 de octubre e incluye los estados que tienen mayor índice de litigios laborales La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) autorizó más de 616 millones de pesos en subsidios federales para el nuevo modelo laborar a las 12 entidades del país. En 12 entidades federativas, la STPS implementará, en dos meses, el nuevo modelo laboral para dar paso a la última etapa de la reforma laboral, considerada como la “más compleja” en términos operativos y presupuestales, Los estados que contempla esta tercera etapa son: Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Yucatán. De acuerdo con el proyecto del Acta de la Tercera Sesión 2022 del Consejo de Coordinación para la Implementación de la reforma al Sistema de Justicia Laboral (CCIRSJL), lo complejo es “concluir con la habilitación de los inmuebles que albergarán dichas instituciones”, para lo que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social autorizó más de 616 millones de pesos en subsidios federales a las 12 entidades que lo solicitaron.

Dan prórroga

Como reportamos, en enero de este año se otorgó una prórroga durante la Primera Reunión Ordinaria del año, en la que el CCIRSJL anunció que brindarían tiempos razonables para lograr la implementación ordenada y simultánea del nuevo modelo laboral en todo el país. Por ello, la fase concluye el 3 de octubre e incluye los estados con mayor actividad económica e industrial y, por lo tanto, las que tienen mayor índice de litigios laborales. Actualmente, el nuevo sistema de justicia laboral opera en 21 estados, que representan casi 60 por ciento de los litigios, por lo que esta es la etapa más compleja de implementarse, según señala Reforma. Durante la primera y la segunda etapa de implementación se abrieron 28 sedes del Centro de Conciliación y se incluirán 15 oficinas más en la tercera etapa. Los tribunales contarán con 16 edificios, de los cuales 13 son arrendados y tres propios, así como 71 salas de audiencias. De acuerdo con el informe que presentó el director del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), Alfredo Domínguez Marrufo, en lo que va del segundo semestre de 2022 se ha incrementado en 44% la demanda de trámites y servicios, así como 61% en los trámites de registro de los contratos colectivos de trabajo, convenios y legitimaciones, por otra parte mencionó que cuentan con una plantilla de 882 profesionistas distribuidos en sede central y oficinas de representación.