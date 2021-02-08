El Visor de Comprobantes de Nómina del Trabajador y el Visor de Deducciones Personales te ayudarán a verificar la información de tus declaraciones El Servicio de Administración Tributaria (SAT) cue...

El Visor de Comprobantes de Nómina del Trabajador y el Visor de Deducciones Personales te ayudarán a verificar la información de tus declaraciones El Servicio de Administración Tributaria (SAT) cuenta con dos herramientas para verificar de antemano la información de la declaración anual y así evitar problemas al presentarla. Te decimos de qué se tratan.

¿Qué es el visor de deducciones personales?

Es una herramienta que todas las personas físicas pueden utilizar para identificar los conceptos que puedan ser considerados deducciones personales en la declaración anual. Por otro lado, también identifica los conceptos que no han sido ubicados dentro de alguno de los tipos de deducciones personales correspondientes al ejercicio a declarar. Esta herramienta permite a las personas físicas conocer los conceptos identificados como deducciones personales, y los identificados como posible deducción. Es decir, el visor permite consultar los CFDI que reciben para ver si cumplen con los requisitos para la declaración anual.

¿Cómo se utiliza?

Lo primero que se necesita para entrar es la e.firma. Una vez dentro, la herramienta permite identificar los conceptos que han sido identificados con alguno de los siguientes tipos de deducciones personales:

Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios.

Gastos funerarios.

Donativos.

Aportaciones voluntarias al SAR.

Primas por seguros de gastos médicos.

Transportación escolar obligatoria.

Depósitos en cuentas especiales para el ahorro para el retiro.

Pagos por servicios educativos.

Además, las deducciones se pueden buscar utilizando los siguientes filtros:

RFC del emisor.

Folio Fiscal.

Tipo de deducción.

Periodo (Fecha de inicio y fin a consultar).

Por último, después de realizar la búsqueda, se obtendrán las deducciones con la siguiente información:

Fecha de emisión del CFDI.

RFC del emisor.

Nombre del emisor.

Descripción del producto o servicio proporcionado por el emisor.

Clave de producto o servicio.

Importe.

Forma de pago.

Tipo de deducción.

Motivo de no clasificación.

Tipo de aportación o depósito (solo para las aportaciones a tus cuentas de retiro).

Folio fiscal.

Dentro del visor, existe un apartado llamado “Motivo de no clasificación”. En él se encuentran las deducciones personales que no se tomarán en cuenta para la próxima declaración anual de ISR y los motivos. En estos casos, el contribuyente debe solicitar al emisor del CFDI la corrección para que pueda incluirse en la declaración.

Es una aplicación que permite consultar los pagos realizados a los trabajadores de forma acumulada. También puede usarse para verificar la información individual de cada uno empleado al que se le haya expedido un comprobante de nómina. Con esta aplicación se pueden revisar todos los comprobantes de nómina de salarios, sueldos, asimilados o pagos por separación. El visor de nómina presenta la información en tres modalidades que pueden descargarse como archivos PDF:

Acumulada anual total, con la suma de todos los pagos realizados por el patrón.

Anual, que contiene la información anualizada de los pagos realizados por cada patrón.

Mensual, con el detalle de los pagos recibidos por cada mes de calendario.

Detalle del CFDI, que contiene el listado de los comprobantes que el patrón expidió y fueron pagados en cada mes.

Para el trabajador

Una de las ventajas del visor de nómina es que permite corregir los recibos de nómina que no se encuentren llenados correctamente. Esto es esencial para la declaración anual, ya que si hay problemas en la información de los recibos, no podrán hacerla. La aplicación permite revisar la información que el patrón envía al SAT en cuanto a ingresos y retenciones, y estos son los datos que se utilizan para hacer la declaración anual.

Para el patrón

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