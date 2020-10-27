Según la STPS los juicios laborales han disminuido durante la coyuntura actual por COVID-19 Derivado de la pandemia de COVID-19, los juicios laborales en el país disminuyeron un 41.7% respecto al 2...

Según la STPS los juicios laborales han disminuido durante la coyuntura actual por COVID-19 Derivado de la pandemia de COVID-19, los juicios laborales en el país disminuyeron un 41.7% respecto al 2019; la cifra pasó de 8 mil 200 a 4 mil 783, según informó la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS). Álvaro García, director de la firma de recursos humanos Prodensa, manifestó durante una conferencia de prensa que fueron tres los factores que influyeron a la disminución de las cifras que reportó la STPS:

Los cierres durante los meses de mayo y abril de las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Un cambio en la sensibilidad de los trabajadores. Una mayor atención de los departamentos de recursos humanos de las empresas.

“Abril y mayo fueron dos meses totalmente atípicos; aunque hubo guardia y casos programados, la Junta cerró sus puertas para que nuevos procedimientos se iniciaran”, explicó García. El especialista argumenta que, además, el enrarecimiento del mercado laboral incentivó que los trabajadores sean más cautos, intentando resguardar su empleo, sin interponer tantas demandas laborales. “Al contraerse el mercado, los trabajadores comenzaron a cuidar mucho más sus trabajos e impulsaron una dinámica diferente en la que hay menos conflictos y más el pensamiento de que la empresa y el trabajador están en el mismo barco”, añadió.

Juicios laborales están estancados

Pese a lo anterior, Reynaldo Baños Lazada, oficial mayor del Congreso de la Ciudad de México, presentó ante la junta de coordinación política (Jucopo) el informe de actividades de la Oficialía Mayor del congreso de la Ciudad de México. Este documento manifiesta que la capital del país enfrenta un estancamiento jurídico que le ha impedido resolver 202 juicios laborales, los cuales costarán al erario 22 millones 47 mil 946 pesos. Asimismo, no ha podido dar respuesta a mil 723 juicios de amparo en diversas materias, además de la falta de seguimiento a las demandas penales. Baños Lazada manifestó que “este estancamiento se debe también a que ese órgano desde marzo pasado sólo trabaja con aproximadamente 15% del personal de estructura y honorarios, así como con 10% del personal de base”. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/10/hunters-vs-farmers-los-vendedores-cazadores-contra-los-vendedores-agricultores/ Con información de la STPS y el Universal. https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/congreso-de-la-cdmx-enfrenta-202-juicios-laborales-por-224-mdp

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