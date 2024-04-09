El plazo para la presentación del aviso del dictamen de seguro social, correspondiente al ejercicio 2023, vence el 30 de abril de 2024 Los patrones deben presentar el aviso para dictaminar el cumpl...

El plazo para la presentación del aviso del dictamen de seguro social, correspondiente al ejercicio 2023, vence el 30 de abril de 2024 Los patrones deben presentar el aviso para dictaminar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de seguridad social dentro de los cuatro meses siguientes a la terminación del ejercicio fiscal inmediato anterior. Lo anterior lo establece el artículo 156 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización. Por eso, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) recientemente indicó que el plazo para la presentación del aviso del dictamen de seguro social, correspondiente al ejercicio 2023, vence el 30 de abril de 2024. En este contexto, el IMCP recomendó a patrones y dictaminadores que se anticipen en la medida de lo posible, considerando que la atención de los funcionarios del IMSS y sus sistemas, tienen un aumento de demanda exponencial durante los últimos días del plazo.

Consideraciones para el dictamen de cumplimiento en materia del Seguro Social

Además, el IMCP compartió las siguientes consideraciones:

Las plantillas del dictamen y sus cuestionarios de atestiguamiento han tenido algunas modificaciones derivadas de los cambios legislativos, los cuales se detallan en la actualización al manual correspondiente.

Para la presentación de los avisos de dictamen es necesario contar con la e.firma del Contador Público Autorizado y del representante legal. Ante cualquier inconveniente técnico, podrán solicitar apoyo al IMSS al siguiente correo electrónico: [email protected]

Puedes ver la información que publicó el IMCP aquí / Fecha de publicación: abril de 2024.