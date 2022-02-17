El vicepresidente fiscal del IMCP advirtió que el SAT podría cambiar de régimen a los contribuyentes del RESICO que no cumplan con los requisitos establecidos. Para la mayoría de los contribuyentes...

El vicepresidente fiscal del IMCP advirtió que el SAT podría cambiar de régimen a los contribuyentes del RESICO que no cumplan con los requisitos establecidos. Para la mayoría de los contribuyentes, el plazo para presentar el aviso de cambio al nuevo Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) venció el pasado 31 de enero de 2022. En este contexto, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) se percató de diversas situaciones, que parecen irregulares, y que considera deberían ser atendidas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Detectan situaciones irregulares durante los cambios de régimen

El vicepresidente de Fiscal del IMCP, Ramiro Ávalos Martínez, dijo que entre las situaciones que se presentaron, se encuentran las siguientes:

Existen contribuyentes que optaron por cambiar al RESICO o por permanecer en el que estaban tributando. Pero el sistema aplicativo del portal del SAT no permitió realizar dicho trámite. Otros contribuyentes optaron por cambiar al RESICO y aun cuando cumplían con requisitos de Ley, no fueron autorizados por el SAT. Se presentaron otros casos de contribuyentes que fueron trasladados por la autoridad al RESICO, aun cuando no cumplían con los requisitos que marca la Ley de la materia.

El SAT podría cambiar de régimen a quienes pasaron al RESICO

En este último caso, el especialista advirtió que el SAT podría cambiar de régimen a los contribuyentes del RESICO que no cumplan con los requisitos establecidos. Ávalos Martínez recordó que en el pasado, el SAT revisó a los contribuyentes que tributaban en el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), y los que no cubrieron los requisitos los pasó al régimen general. Para aclarar las situaciones antes mencionadas, el integrante del IMCP considera que la autoridad tributaria debe emitir reglas misceláneas, para otorgar soluciones y certidumbre tributaria a los contribuyentes involucrados.