La ley establece que para que el despido sea justificado, el patrón debe justificar por escrito y de forma personal el despido… ¿pero qué pasa en la sana distancia?

El cese de labores ordenado por el gobierno para prevenir contagios de COVID-19 ha ocasionado que muchas empresas tengan serios problemas de liquidez, por ende, los despidos no se han hecho esperar. Debido al distanciamiento social, ha sido común que los despidos se hagan a través de herramientas tecnológicas como videollamadas, correos electrónicos o simples llamadas telefónicas. ¿Es legal? La Ley Federal del Trabajo (LFT) establece que hay dos modalidades para dar terminada la relación de trabajo: sin responsabilidad para el trabajador o sin responsabilidad para el patrón. En sentido estricto, un despido se puede hacer por cualquier medio; sin embargo, para que el despido pueda ser sin responsabilidad para el patrón, tienen que cumplirse algunos candados, como justificar la causa, como desobediencia o acoso, entre otros. El patrón tiene que avisar y explicar detalladamente a la autoridad el motivo de la rescisión En entrevista para El Contribuyente el especialista en derecho laboral Luis Eduardo Montaño explica que al incurrir en la práctica de despedir a los empleados a través de videollamada o correo electrónico el despido es injustificado, pues el artículo 47 de la LFT establece que el patrón tiene la obligación de notificar por escrito y de manera personal en el momento del despido o bien comunicarlo al tribunal competente. Hay que recordar que cuando el despido es injustificado, o sin responsabilidad para el trabajador, éste tiene derecho a una indemnización mayor que cuando el despido es sin responsabilidad para el patrón, o incluso a exigir la reinstalación en su puesto. El especialista destacó que, lamentablemente, aunque el trabajador demande porque lo despidieron por videollamada o teléfono, el patrón puede negarlo en la audiencia y ganar el juicio, pues tienen “una garantía de impunidad”.

Causas de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón:

Entregar información falsa (certificado académico, referencias del trabajador, mentir en las aptitudes, habilidades que carece el empleado).

Actos de violencia contra compañeros, superiores, clientes de la empresa.

Violencia fuera del trabajo contra el patrón, sus familiares, directivos o personal administrativo.

Dañar intencionalmente las instalaciones o herramientas.

Daños a las instalaciones por negligencia.

Comprometer la seguridad de los compañeros o la empresa por imprudencia.

Acoso y hostigamiento.

Revelar información confidencial de la empresa.

Acumular tres inasistencias injustificadas en un período de 30 días.

Desobediencia sin causa justificada a sus superiores.

Negarse a tomar las medidas preventivas para evitar accidentes.

Asistir al trabajo bajo la influencia de alcohol o drogas.

Sentencia que imponga cárcel al trabajador.

Falta de certificaciones que exijan las leyes y reglamentos para prestar el servicio.

TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE:

Éste es el fundamento legal que somete a las empresas durante la emergencia sanitaria

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral), a la Agenda Inteligente (las noticias de negocios más relevantes).