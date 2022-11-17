De enero a septiembre se autorizaron 30 mil 577 millones de pesos en devoluciones automáticas para personas físicas, de acuerdo con la Confederación A través de un análisis basado en datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) de Nuevo León, reveló que de enero a septiembre se autorizaron 30 mil 577 millones de pesos en devoluciones automáticas, lo cual fue inferior a los 35 mil 505 millones de igual lapso en 2021. Hasta septiembre pasado el fisco federal autorizó un 14% menos de recursos en el caso de devoluciones automáticas a las personas físicas, respecto a lo devuelto en el mismo periodo de 2021, lo que parece indicar que el SAT endureció sus criterios y rechazó las solicitudes de devolución de impuestos a los contribuyentes, indicó Cecilia Carrillo López, directora de Coparmex Nuevo León. Durante 2022, el órgano recaudador rompió la tendencia que había registrado en los tres años previos, al disminuir el monto autorizado. De enero a septiembre de 2019 autorizó 22,127.4 millones de pesos, en 2020 aumentó a 28,675 millones y en 2021 tuvo un incremento de 23.81% con respecto al año anterior.

“Nos parece muy injusto, ya que no se emite una explicación clara a cada contribuyente que entrega su declaración, ni tampoco hay disponibles citas para obtener retroalimentación o hacer aclaraciones” señaló la directiva.

SAT retrasa devoluciones a favor

Como reportamos, el SAT está utilizando una nueva práctica para evitar o retrasar la devolución de saldos a favor. Dicha práctica está relacionada con la obligación de contar con los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) o facturas con complementos de pagos, en operaciones facturadas con el método de pago PUE (pago en una sola exhibición) y pagadas en el mismo mes, de acuerdo con lo reportado por IDC Online. Esto se pide para que se consideren cumplidos los requisitos de los CFDI y para que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del gasto sea acreditable. La directora de Coparmex señaló que no hay duda que la disminución en los recursos devueltos a los contribuyentes a través del sistema de devolución automática, no se debe a una baja en el número de solicitudes sino a que la autoridad busca retener los recursos y en su caso negar dicha devolución. El Sistema Automático de Devoluciones es una facilidad aplicable a las personas físicas que presentaron su Declaración Anual 2021 y que determinen saldo a favor del Impuesto Sobre la Renta (ISR).