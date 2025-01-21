El Infonavit publicó la Unidad Mixta Infonavit (UMI) 2025 con el mismo valor de 2024, pese a anunciar un ajuste del 4.21%. ¿Se trata de un error o una decisión deliberada?

El Infonavit publicó la Unidad Mixta Infonavit (UMI) 2025 con el mismo valor de 2024, pese a anunciar un ajuste del 4.21%. ¿Se trata de un error o una decisión deliberada?

El 10 de enero de 2025, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) publicó en su página de internet el valor de la Unidad Mixta Infonavit (UMI), para el 2025.

De acuerdo con un texto publicado por Fiscalia, es incierto si la publicación contiene un error, pues señala que para 2025 se utilizará exactamente el mismo valor que para 2024: 100.81

En su página oficial, el Infonavit indica textualmente:

Para 2025, los créditos en salarios mínimos se actualizarán a una tasa de 4.21%, por lo que el valor de la UMI para este año será de $100.81 pesos diarios.

Confusión sobre si se trata de un error o de una decisión del Infonavit

Lo anterior resulta contradictorio, porque se menciona una actualización del 4.21%, pero el valor publicado es idéntico al de 2024. Es decir, no refleja ningún cambio. La redacción de esta información genera dudas sobre si se trata de un error o de una decisión deliberada del Infonavit.

Duda del momento a partir del cual se utiliza la UMI 2025

Al margen de esta confusión, dado que este factor se da conocer a través de un oficio del Infonavit, ya iniciado el mes de enero y sin prever una fecha de inicio de aplicación, es común que exista la duda del momento a partir del cual se utiliza este factor.

El texto indica que el incremento al salario mínimo entra en vigor el 1 de enero, pero la nueva UMA entra en vigor el 1 de febrero, situación que abona a la confusión.

En la práctica es criterio del Infonavit que el factor se aplique desde el día 1 de enero. Pero señaló que eso también representa un problema, porque a la fecha en que se da a conocer el nuevo factor ya se pagaron una o dos nóminas en el mes, sin haber descontado tomando en cuenta el nuevo factor.

Además, indicó que lo que se sugiere en estos casos es aplicar el nuevo factor de descuento lo más pronto posible, y hacer un cálculo a fin de mes o a fin de bimestre, para hacer un ajuste al descuento del crédito de manera que corresponda con la cantidad que se debe descontar en el bimestre.

Actualización en el SUA

Para actualizar esta cifra en el Sistema Único de Autodeterminación (SUA) es necesario hacerlo seleccionando la opción del menú de la barra izquierda, denominada Valor Infonavit> Actualizar VI. En esta pantalla se indica la fecha de inicio y el valor. Una vez en esta sección, se debe agregar un nuevo renglón en el último valor y pulsando el botón 'Actualizar'.

Para capturar el valor se debe indicar la fecha 01/01/2025 y el factor 100.81.

Fiscalia sugirió actualizar estos datos tanto en el SUA como en el sistema de nóminas cuanto antes, para disminuir la afectación al trabajador al momento de hacer el ajuste de lo que se dejó de retener.