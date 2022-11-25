Algunas grandes cadenas están informando a sus clientes y proveedores que ya están comenzando la emisión de CFDI 4.0, el cual será obligatoria en enero de 2023 ¿Ya actualizaste tus datos fiscales conforme a la Constancia de Situación Fiscal? Las tiendas departamentales y de autoservicio ya iniciaron con la nueva facturación electrónica con el Comprobante Fiscal Digital por Internet 4.o, en el cual es requisito tener tus datos actualizados. Aunque la emisión de la factura electrónica en la versión 4.0 entrará en vigor en el 2023, muchos contribuyentes ya se están preparando para evitar errores en la nueva facturación electrónica. Algunos comercios de grandes cadenas están informando a sus clientes y proveedores que ya están comenzando la emisión de CFDI 4.0 o bien la emisión de facturas con los nuevos requisitos para no esperarse hasta enero del 2023.

¿Cuáles son los datos que debes actualizar?

Los cambios que incluye la factura electrónica en la nueva versión se centran en nuevos campos de llenado que son obligatorios. Uno de los cambios es que incluye de manera obligatoria el nombre y código postal del domicilio fiscal del emisor y del receptor. También contempla campos para identificar las operaciones donde exista una exportación de mercancías. Además, a partir de enero de 2023, parala emisión de CFDI 4.0, la razón social, tanto del emisor como del receptor, debe capturarse sin incorporar el tipo de sociedad y régimen de capital. Por ello, las grandes cadenas comerciales están pidiendo a sus clientes y proveedores que actualicen sus datos fiscales en sus portales de servicios a socios o proveedores para la emisión de los comprobantes fiscales sin errores. Lo que piden para la correcta emisión de facturas es que los datos fiscales almacenados en los sistemas de facturación coincidan con la información de su Constancia de Situación Fiscal. De lo contrario, el CFDI o factura se emitirá con el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) genérico (XAXX010101000 se usa para la facturación global o ventas al público en las que el cliente no cuenta con su RFC) de conformidad con las disposiciones fiscales aplicables. Ante los nuevos cambios, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) puntualizó que los datos mínimos que debe de conocer el contribuyente para emitir la factura son su Registro Federal de Contribuyente (RFC); nombre, denominación o razón social; régimen fiscal; y código postal de su domicilio fiscal.