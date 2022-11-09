Aunque el SAT diga en sus comunicados que no vigila los depósitos en efectivo, los contribuyentes deben de tener cuidado, aseguran especialistas Los bancos tienen la obligación de proporcionar anua...

Aunque el SAT diga en sus comunicados que no vigila los depósitos en efectivo, los contribuyentes deben de tener cuidado, aseguran especialistas Los bancos tienen la obligación de proporcionar anualmente la información de los depósitos en efectivo que se realicen en las cuentas de los contribuyentes. Esto lo establece el artículo 55, fracción IV, de la Ley del Impuesto sobre la Renta (Ley del ISR). Lo anterior lo deben hacer las instituciones bancarias, cuando el monto mensual acumulado por los depósitos en efectivo que se realicen en todas las cuentas de las que el contribuyente sea titular, en una misma institución, exceda de 15,000 pesos.

Declaración de depósitos en efectivo mensual

Con la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2022 se cambió la periodicidad de la obligación. Se adicionó un cambio para que los bancos proporcionen la información de los depósitos en efectivo de manera mensual, en lugar de que se haga anualmente. De acuerdo con el especialista fiscal Mario Beltrán López, los bancos necesitaban la forma o formato y el procedimiento para presentar mensualmente la información de los depósitos en efectivo al Servicio de Administración Tributaria (SAT). Pero el asesor, expositor y catedrático indicó que recientemente el SAT publicó dicha información.

Fechas para la declaración de depósitos en efectivo

El SAT recientemente publicó la segunda versión anticipada de la Novena Resolución de Modificaciones a la RMF para 2022 y sus Anexos 1 y 1-A. El Artículo Cuarto Transitorio de dicho documento indica lo siguiente:

La “Declaración informativa de depósitos en efectivo”, se publicará en el portal del SAT, el 1 de noviembre de 2022.

Para el ejercicio 2022, los contribuyentes presentarán la declaración informativa de depósitos en efectivo por cada mes del ejercicio, a partir del 1 de diciembre de 2022.

Tratándose de la información correspondiente al ejercicio fiscal 2021 y anteriores, la misma deberá presentarse mediante la "Declaración informativa de depósitos en efectivo".

Recomendaciones ante la declaración mensual de depósitos en efectivo

En este contexto, el especialista expuso las siguientes recomendaciones:

Revisa los ingresos que estás recibiendo

Los contribuyentes deben revisar lo que están recibiendo:

Si reciben un préstamo, deben sustentarlo con un contrato.

Si recibe depósitos en efectivo de su cónyuge o concubino para gastos de la casa, son alimentos y tiene que justificarlos.

Si recibe una pensión alimenticia, puede justificar ese ingreso con la resolución del juez.

En caso de que el contribuyente esté recibiendo depósitos en efectivo de tandas u otros pagos, esos ingresos no se pueden documentar y podrían generar problemas con la autoridad.

Los comunicados no están en cuerpos de ley

Aunque el SAT diga en sus comunicados que no vigila los depósitos en efectivo, los contribuyentes deben de tener cuidado. No es que el SAT esté mintiendo. La ley es la ley, y los comunicados no están en cuerpos de ley, ni en las resoluciones. Son hojas que no tienen validez, porque no forman parte del cuerpo legal del cual el contribuyente tenga certeza jurídica

El reporte de depósitos en efectivo no sólo es para ricos

Hay quienes dirán que la "Declaración informativa de depósitos en efectivo" sólo le debe preocupar a los millonarios, porque el SAT no se fija en las migajas. Pero los contribuyentes no deben hacer caso y tienen que valorar el riesgo.

Prepárate si tienes muchos depósitos en efectivo

Cuando se publique la “Declaración informativa de depósitos en efectivo” mensual, el contribuyente debe estar preparado. Lo que puede hacer es descargar los estados de cuenta, hacer un diagnóstico, y si hay muchos depósitos en efectivo en un mes, se puede acercar a un profesional de la contaduría y el derecho.

Debes ser responsable y prevenir para evitar problemas

Los contribuyentes deben ser responsables. Por ejemplo, alguien que tributa en el régimen de sueldos o salarios debería tener de dos a cinco depósitos en efectivo, pero si tiene 20 o más depósitos, porque organiza tandas, debe preocuparse, porque no son ingresos exentos. Lo anterior se debe a que el SAT puede presumir que todo lo que ingresa a la cuenta bancaria del contribuyente es ingreso, salvó prueba en contrario. Por eso, Mario Beltrán dice que los contribuyentes deben ser responsables. "Y no es terrorismo fiscal, es información preventiva para evitar problemas fiscales", comentó el especialista. Puedes ver lo que dijo el especialista fiscal Mario Beltrán aquí / Fecha de publicación: noviembr de 2022.