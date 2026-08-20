En medio de un clima económico desafiante, muchos ahorristas se vuelcan al sector de las finanzas online. ¿Qué tener en cuenta antes de realizar cualquier movimiento?

Se viven años de grandes cambios en medidas fiscales, económicas y políticas. Esto lleva a que cada vez sean más los mexicanos y mexicanas que deciden tomar el toro por las astas y tener una actitud mucho más proactiva con su situación financiera. El boom de las inversiones en línea responde a esa necesidad: hacerle frente a un escenario volátil y cambiante.

Ahora bien, más allá de las facilidades técnicas con las que se cuentan en la actualidad, los pasos previos a realizar una operación pueden no ser tan sencillos como se imagina. Antes de abrir o cerrar cualquier posición, será fundamental comprender el proceso y las diferentes estrategias y teorías que se pueden aplicar para disminuir el riesgo o el margen de equivocación.

Esto cobra aún más importancia con estrategias de inversión como el trading online, las cuales se basan en múltiples operaciones en un rango reducido de tiempo. Los especialistas coinciden en que es importante considerar dos decisiones fundamentales: analizar para comprender y predecir lo que ocurrirá, así como también determinar cuándo sucederá realmente.

La importancia de elegir un mercado conocido

Entre los errores más frecuentes de los inversores inexpertos es querer abarcar muchos mercados al mismo tiempo. Aprovechando las facilidades y comodidades de las herramientas Fintech, puede resultar tentador abrir posiciones con distintos activos y cumplir con la diversificación. Sin embargo, al principio puede resultar un tanto abrumador para comenzar.

Es por ello que las principales guías financieras educativas coinciden en comenzar con uno o pocos mercados, especialmente aquellos que tengan una gran liquidez y un horario compatible con la rutina del inversor, el cual muchas veces debe hacer coincidir su tiempo de análisis y operación con trabajos de tiempo completo y otras responsabilidades diarias.

De esta manera, ya sea que se opte por acciones de empresas tecnológicas, divisas internacionales (Forex), materias primas como el petróleo u otros instrumentos como las criptomonedas, lo más importante será que el inversor se sienta cómodo y seguro al operar con ellos.

Analizar antes de operar

Nunca una operación debe comenzar con solo apretar un botón en una plataforma. Antes de ello, el análisis es una parte esencial para reducir cualquier error o evitar tomar decisiones impulsivas que terminen siendo contraproducentes. Un ejercicio que se recomienda a aquellos inversores principiantes es ser capaces de explicar la operación en una sola frase que incluya el activo con el que se opera, por qué y durante qué periodo.

Este breve y simple ejercicio termina obligando al operador a transformar cualquier impulso o intuición en una hipótesis capaz de ser comprobada sencillamente. El tiempo dedicado a analizar un mercado y una operación es, en primera instancia, la mejor inversión que se puede hacer.

Comenzar con operaciones bajas

Otro punto muy importante para los inversores que dan sus primeros pasos en el mundo del trading es comenzar con operaciones de volúmenes bajos. Esto les permitirá tener un mayor control de su capital y reducir la posibilidad de errores que terminen dañando la propia salud financiera. Subir de a poco el tamaño de cada posición irá de la mano con el conocimiento y la práctica.

Esto cobra más importancia aún en mercados en donde el apalancamiento es importante, como el sector Forex por ejemplo. La posibilidad de abrir posiciones mayores al capital invertido puede ser muy tentadora, pero también puede ser un camino de ida a pérdidas mayores a las que se pueden pagar.

En síntesis

La intuición y los pálpitos poco tienen que ver con los mercados financieros. En cambio, operar con análisis y estudio de la situación garantiza mejores resultados en el largo plazo. Por ello, invertir tiempo en educación es el primer gran movimiento que se debe cumplir.