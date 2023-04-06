Estos planes son una excelente opción para planificar y ahorrar para el futuro, ya que permiten a los contribuyentes reducir su carga fiscal y destinar ese dinero para su jubilación Los Planes Personales de Retiro (PPR) son una excelente opción para asegurar una buena calidad de vida en la etapa de retiro y una forma de planificar y ahorrar para el futuro. Además, según la Ley del ISR, las aportaciones que se realicen a estos planes son deducibles de impuestos, lo que los convierte en una inversión muy atractiva para las personas físicas. En términos generales, un PPR es un seguro que te ayuda a reunir capital para tu jubilación y así continuar disfrutando de la independencia económica y calidad de vida que gozas. En lugar de ser un gasto, estas aportaciones se convierten en un ahorro e inversión para el futuro, ya que, al ser deducibles de impuestos, el contribuyente puede reducir su carga fiscal y destinar ese dinero para el PPR. De acuerdo con el Artículo 151 de la Ley del ISR, las personas físicas pueden hacer deducibles los gastos por honorarios médicos, dentales, psicológicos, gastos funerarios, donativos, intereses hipotecarios y seguro de gastos médicos, siempre y cuando estos no superen el 15% de los ingresos que no superen las 5 Unidades de Medida y Actualización (UMA), que actualmente equivale a $189,222 pesos. Sin embargo, estos límites no aplican para las aportaciones a los PPR, lo que significa que los contribuyentes pueden deducir hasta el 10% de sus ingresos acumulables del ejercicio, sin exceder el equivalente a cinco salarios mínimos generales del área geográfica del contribuyente elevados al año. Para poder aplicar la deducción en la declaración anual, es importante que los contribuyentes cuenten con los comprobantes fiscales que amparen los pagos efectuados durante el ejercicio 2022 por concepto de las aportaciones complementarias de retiro realizadas directamente en la subcuenta de aportaciones complementarias de retiro o a las cuentas de planes personales de retiro, así como las aportaciones voluntarias realizadas a la subcuenta de aportaciones voluntarias o depósitos en cuentas especiales para el ahorro siempre que cumplan con los requisitos correspondientes. En este sentido, las personas físicas pueden consultar y recuperar sus comprobantes con la Contraseña o firma electrónica (e.firma) en el Portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Una vez que se cuentan con los comprobantes, se debe ingresar al aplicativo de la Declaración Anual 2022 de personas físicas en el apartado Deducciones personales e identificar el icono Aportaciones complementarias o Depósitos en cuentas especiales para el ahorro y agregar o confirmar la información de cada aportación realizada durante 2022 con los datos correspondientes del comprobante fiscal. En resumen, los PPR son una excelente opción para planificar y ahorrar para el futuro, ya que permiten a los contribuyentes reducir su carga fiscal y destinar ese dinero para su jubilación. Además, al ser deducibles de impuestos, los PPR se convierten en una inversión atractiva y rentable a largo plazo. Es importante que los contribuyentes cuenten con los comprobantes fiscales correspondientes y sigan los pasos necesarios para poder aplicar la deducción en su declaración anual.

Mtro. Yair Kershenovich Tavel

Socio en Despacho Tavel, S.C. Miembro de la comisión de desarrollo fiscal 2 y de la comisión de tecnologías financieras del Colegio de Contadores de México