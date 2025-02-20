Conoce la normativa sobre CFDI, facturación global y las implicaciones de no cumplir con los plazos establecidos La emisión de facturas electrónicas es una obligación fiscal en México, y su cumplim...

Conoce la normativa sobre CFDI, facturación global y las implicaciones de no cumplir con los plazos establecidos La emisión de facturas electrónicas es una obligación fiscal en México, y su cumplimiento adecuado es fundamental para evitar problemas con el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Sin embargo, las reglas sobre el plazo para emitir un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) han generado confusión entre los contribuyentes. El Artículo 39 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación (CFF) establece que los CFDI deben enviarse al SAT o a un proveedor de certificación dentro de las 24 horas siguientes a la operación que originó la factura. Pero, ¿qué pasa si un cliente no solicita su factura en ese momento?

Plazo para emitir facturas según el SAT

El 5 de enero de 2022, el SAT publicó un comunicado en el que destacó prácticas indebidas por parte de los contribuyentes. Entre ellas, señaló que es incorrecto negar la emisión de una factura si no se solicitó en el momento de la transacción y estableció como plazo límite el mismo año en que ocurrió la operación. Esto ha generado incertidumbre entre los contribuyentes, pues aunque la normativa indica un plazo de 24 horas, el comunicado sugiere que se puede emitir hasta el cierre del año.

Opciones cuando un cliente no solicita su factura a tiempo

Si el contribuyente no recibe una solicitud de factura dentro del plazo de 24 horas, tiene la opción de incluir la operación en una factura global, utilizando la clave genérica del RFC XAXX010101000, de acuerdo con la Regla 2.7.1.21. Esta factura global puede emitirse en los siguientes periodos:

✅ Diario

✅ Semanal

✅ Mensual (o bimestral en el caso de contribuyentes del Régimen de Incorporación Fiscal - RIF).

Problemas que pueden surgir con la facturación tardía

Si después de que una operación fue incluida en una factura global, el cliente solicita su CFDI con sus datos fiscales, el emisor deberá:

🔸 Emitir la nueva factura personalizada. 🔸 Cancelar o ajustar la factura global mediante una nota de crédito para evitar la duplicidad de ingresos.

Este proceso puede generar complicaciones contables y administrativas, por lo que es recomendable que las empresas diseñen políticas claras de facturación para minimizar estos inconvenientes.

Conclusión: ¿Qué deberían hacer los contribuyentes?

Para evitar problemas con el SAT, los contribuyentes deben:

✔ Emitir las facturas dentro de las 24 horas si tienen los datos del cliente.

✔ Incluir las operaciones sin facturar en una factura global dentro del mismo mes.

✔ Establecer políticas de facturación claras para evitar modificaciones posteriores.

El SAT, por su parte, debería unificar su postura y establecer reglas claras que realmente reflejen la práctica contable y administrativa de las empresas. Mientras esto sucede, lo mejor es mantenerse actualizado y cumplir con la normativa vigente.