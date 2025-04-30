Conoce cómo consultar tu devolución ante el SAT y qué hacer si tu saldo a favor está en proceso o fue rechazado Durante los últimos días de abril de 2025, el Servicio de Administración Tributaria (...

Conoce cómo consultar tu devolución ante el SAT y qué hacer si tu saldo a favor está en proceso o fue rechazado Durante los últimos días de abril de 2025, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha intensificado su llamado a los contribuyentes personas físicas para que cumplan con su declaración anual correspondiente al ejercicio fiscal 2024. La fecha límite es el 30 de abril y omitir este trámite puede generar multas económicas conforme al Código Fiscal de la Federación.

¿Quiénes están obligados a declarar?

Según el Artículo 150 de la Ley del ISR, deben presentar declaración anual las personas físicas que:

Recibieron ingresos por sueldos y salarios mayores a $400,000 anuales de un solo patrón.

Tuvieron ingresos de dos o más patrones.

Dejaron de laborar antes del 31 de diciembre de 2024.

Obtuvieron ingresos por honorarios, arrendamiento, actividad empresarial, intereses, dividendos, enajenación o adquisición de bienes, entre otros.

El SAT recomienda a todos los contribuyentes revisar su situación fiscal para determinar si están obligados a presentar este trámite.

¿Qué resultado puede tener la declaración?

Resultado Descripción Saldo a favor Pagaste más impuestos de los debidos. Puedes solicitar devolución. Saldo a cargo Debes pagar una cantidad adicional al SAT. En ceros No hay diferencia a favor ni a cargo.

Para solicitar la devolución automática en caso de saldo a favor, debes presentar tu declaración en tiempo y forma, cumpliendo con la Regla 2.3.2. de la RMF.

Cómo consultar el estatus de tu devolución

Accede a www.sat.gob.mx. Ingresa al Buzón Tributario con tu RFC y contraseña o e.firma. Selecciona: “Declaraciones” → “Consulta tus declaraciones presentadas”. Busca la declaración correspondiente a 2024. Verifica si está aceptada, rechazada o en proceso. En caso de rechazo, sigue las instrucciones para corregir y volver a presentar tu solicitud.

Retrasos en las devoluciones

Al 28 de abril de 2025, el SAT ha recibido 6.2 millones de solicitudes de devolución por saldo a favor. De estas, 4.2 millones han sido revisadas, equivalentes al 67.9%, con un monto devuelto de más de $22,456 millones de pesos. Sin embargo, el 32.1% sigue pendiente, generando incertidumbre entre los contribuyentes.

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