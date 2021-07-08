Comprar y vender una casa puede no ser tan sencillo a pesar de que ahora usamos apps y webs para hacerlo, que en realidad no son más que una especie de periódicos de anuncios 2.0, como los que había hace décadas pero en Internet. Por suerte, la venta de propiedades con TrueHome tiene poco que ver con la experiencia que nos ofrecen otras webs de compraventa, ya que usan la ciencia de datos y los algoritmos tanto para vender como para comprar viviendas.

Un servicio para vender nuestra casa

Un primer paso para vender una casa es averiguar cuánto vale y debemos saber que el precio no lo ponemos nosotros, sino que tiene que ver con la zona en la que esté y sobre todo, con el precio de las propiedades de la zona. El algoritmo de TrueHome permite saber en pocos minutos cuál es el mejor precio para la casa que queremos vender, además siempre vamos a tener reportes periódicos cuando contratemos sus servicios. No hay exclusividad, lo que unido a un precio atractivo que nos ahorra miles de pesos en comisiones a la hora de hacer la venta, convierten a plataforma en la referencia para vender una vivienda.

Nos ayudan a crear un anuncio profesional

Si vemos los anuncios de venta de departamentos en Ciudad de México, no tardamos en darnos cuenta de que hay miles, por lo que para vender el nuestro hay que hacer un anuncio que destaque sobre el resto. Esto es lo que nos ofrece TrueHome al contratar sus servicios, un fotógrafo profesional, con el cual se consiguen las mejores imágenes. También se crea un plano de la vivienda e incluso un tour con una vista 360, con el fin de facilitar al comprador que vea nuestra vivienda sin que se tenga que desplazar.

También es muy útil si queremos comprar

En el caso de que lo que queramos sea comprar una propiedad, en TrueHome nos pueden ofrecer sus servicios. Para empezar, al entrar en su página vamos a encontrar anuncios con toda la información que necesitamos para la compra, pudiendo ver la casa como si estuviésemos en ella. Como usan la ciencia de datos, analizan cuáles son las mejores zonas para vivir en CDMX, ayudando a que compremos la mejor propiedad y en una zona en la que podamos estar tranquilos con la seguridad de que la casa se va a revalorizar con el tiempo. Los asesores también están a nuestra disposición para ayudarnos en cada paso de la compra, con un servicio legal que ve por nuestros intereses comprobando la situación jurídica de la propiedad antes de firmar. La idea es orientarnos de una manera integral en el proceso de compra (lo hacen igual en el de venta) para que nosotros no tengamos que preocuparnos más que de elegir la propiedad que más nos interesa y firmar el contrato de compra, dejando todo el proceso a TrueHome que velará por nuestros intereses en todo momento.