El porcentaje de la bolsa de valores de EE. UU. Ha impuesto limitaciones sobre la negociación que se realiza día a día en operaciones y los mercados de valores estadounidenses. Estos previenen que los day traders realicen acciones, a menos que sustenten un pago de capital por lo menos de $ 25,000 en su cuenta comercial. Eso quiere decir que, para negociar generalmente operaciones diarias en los EE. UU. Se necesita por lo menos como se mencionó anteriormente $ 25,000 de su propio dinero en su cuenta de acciones.

Acuerdo en el día para los patrones

La bolsa de valores determina una acción diaria como cualquier operación que se abre y se cierra dentro del mismo día en el que se realiza la negociación, determinan la guía de acciones diarias como acciones de cuatro, tres o más días dentro de los cinco días hábiles que se dan, comprometiéndose a que el número de acciones que pasan día a día sea de al menos un mínimo porcentaje del total de acciones elaboradas en el transcurso de cinco días. Esta cláusula de porcentaje no es una componente la mayor parte del tiempo, si ejecuta acciones de cuatro o más días en un período de cinco días, es probable que lo separen como un trader de día y de guía y esté personaje de pago de capital de $ 25,000 que es lo que se realiza por acción diaria. Con esto se quiere decir que, incluso una operación diaria por día se catalogaría al trader no solo como un trader de día sino también de guía y con esto se pondría las limitaciones de capital, los corredores de bolsa que trabajan por su cuenta pueden tener restricciones más rigurosas. Un corredor puede determinar el comercio diario de guía para ejecutar acciones de tres o cuatro días dentro de un período de cinco días, y el corredor puede aplicar el pago de capital mínimo de $ 25,000 en este tipo de traders. En esta situación, el trader deberá mantener ese equilibrio si desea realizar transacciones diarias. Es mejor informarse con su corredor sobre las limitaciones de cada acción.

Las ganancias que se deben mantener en el mercado de Forex en EE.UU

Los traders intradía en los EE. UU en muchas ocasiones utilizan un apalancamiento de hasta 4: 1. Eso quiere decir que si un trader diario deposita $ 30,000 en su cuenta, puede reunir posiciones de hasta $ 120,000. Los traders que protegen posiciones durante la noche solo pueden emplear un apalancamiento de hasta 2: 1. Los traders diarios pueden tener más apalancamiento ya que sus posiciones son a corto plazo y, por lo ende, es posible que cada acción pruebe variaciones de valores más pequeñas a comparación con las posiciones realizadas a largo plazo, Si un trader excede su margen de ganancia permitido, entonces el trader de día recibirá una llamada de margen.

Otros mercados que se ven en Forex de EE.UU

Las limitaciones de pago en el capital de $ 25,000 se aplican solo a los mercados de valores de EE.UU las limitaciones de transacciones día a día en otros mercados cambian. Los mercados de futuros y de divisas de EE.UU. no han creado condiciones de pago de capital para las acciones diarias, pero los corredores decretaran mínimos para los depósitos y requisitos de margen en ganancias para cada activo. En ese caso, si un trader diario tiene al menos $ 25,000 en su capital, todos los mercados, incluido el mercado de valores, son una alternativa factible. Los traders diarios con menos de $ 25,000 de capital requieren de conseguir más capital para negociar en el mercado de valores, sucesivamente, pueden notificar en los mercados de futuros o de divisas, que también son mercados factibles de negociación intradía para cualquier trader en el mercado de EE.UU. para negociar futuros diarios, es recomendable que un trader cuente con al menos $ 5,000 a $ 7,500 (o más cantidad de dinero) para invertir en capital inicial, para el trading diario de Forex, es recomendable que un trader tenga al menos $ 500 (pero preferiblemente $ 1,000 o más) en capital comercial para iniciar.