Desde 2023, el SAT tiene una herramienta para consultar los datos del RFC y evitar errores en las facturas 4.0. Sin embargo, muchos aún desconocen cómo usarla o qué hacer si no reciben la informaci...

Desde 2023, el SAT tiene una herramienta para consultar los datos del RFC y evitar errores en las facturas 4.0. Sin embargo, muchos aún desconocen cómo usarla o qué hacer si no reciben la información. Aquí te explicamos el proceso paso a paso. Si estás emitiendo facturas con la versión 4.0 del CFDI, hay un detalle que no puedes pasar por alto: el nombre y el código postal del emisor y receptor deben coincidir exactamente con los datos registrados en el RFC. Si hay algún error, la factura no podrá ser timbrada y, por lo tanto, será inválida. Este requisito ha sido muy criticado, no solo porque complica la facturación, sino porque el proceso para obtener los datos correctos del RFC suele ser lento e ineficiente. Para facilitar esto, en marzo de 2023 el SAT lanzó una herramienta que permite consultar los datos fiscales de personas físicas y enviarlos directamente al correo registrado en el RFC.

¿Cómo funciona?

⁠Ingresa a: Datos fiscales (sat.gob.mx) ⁠Introduce tu RFC y acepta los términos y condiciones. ⁠Elige tu correo de la lista de los que tienes registrados. ⁠Recibe la información en tu correo seleccionado.

¿Funciona bien?

En los primeros días, algunos usuarios han reportado que no reciben el correo con sus datos, por lo que aún hay fallas en el sistema. Sin embargo, se espera que estos problemas se resuelvan pronto. 💡 Importante: Solo funciona para personas físicas y no permite enviar la información a un correo distinto del registrado en el RFC.