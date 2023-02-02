El SAT había determinado que la empresa incumplió con el pago del ISR, multas y actualizaciones del ejercicio fiscal de 2011. La Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) confirmó una la resolución determinada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por un crédito fiscal de mil 431 millones 466 mil pesos contra Grupo Elektra, derivado de irregularidades fiscales en el año 2011. Grupo Elektra, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, presentó un amparo directo contra el crédito, con el que consiguió que un tribunal colegiado emitiera nueve observaciones, sin embargo, el Tribunal las analizó y las dejó sin efecto. El tribunal federal determinó que "se ha de reconocer de nueva cuenta la resolución", y por ende el crédito fiscal de mil 431 millones de pesos, del grupo empresarial que controla las tiendas Elektra y Banco Azteca. En su momento, la Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes determinó que el corporativo de Salinas Pliego incumplió con el pago del Impuesto Sobre la Renta, multas y actualizaciones, correspondientes al ejercicio fiscal de 2011. En octubre del año pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que las empresas de Ricardo Salinas pagaran a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un crédito fiscal por más de 2 mil 772 millones de pesos en impuestos. El fisco mexicano aún solicita más de 38 mil millones de pesos a las empresas de Salinas Pliego, incluida Tv Azteca, derivadas de impuestos presuntamente omitidos.