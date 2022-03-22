El uso del CFDI 3.3. fue extendido hasta el 30 de junio, pero el catálogo de uso del comprobante no ha sido actualizado. El 1 de enero entró en vigor una nueva versión del Comprobante Fiscal Digita...

El uso del CFDI 3.3. fue extendido hasta el 30 de junio, pero el catálogo de uso del comprobante no ha sido actualizado. El 1 de enero entró en vigor una nueva versión del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura. Pero actualmente está transcurriendo un periodo de convivencia, para que los contribuyentes empiecen a usar el nuevo CFDI 4.0 y puedan seguir usando la versión 3.3.

Periodo de convivencia

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) estableció que el periodo de convivencia comprende del 1 de enero al 30 de abril de 2022. Esto fue oficializado a través de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022. Después, la autoridad fiscal extendió dicho periodo hasta el 30 de junio de 2022. Esto lo hizo a través de la primera versión anticipada de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2022.

Claves de uso

De acuerdo con un nota publicada por Fiscalia, uno de los cambios trascendentes en la versión 4.0 del CFDI es la reconfiguración del catálogo de uso del comprobante, que es un dato que indica para qué utilizará la factura el receptor. Cuando se solicita una factura a un establecimiento, el receptor debe indicar qué uso le dará al mismo, según las opciones del catálogo. Para el caso de la versión 3.3, el propio catálogo prevé la clave “P01 - Por definir”, que se utiliza cuando el receptor no tiene definido en ese momento el uso que se le dará a ese comprobante. Con la reforma al Código Fiscal de la Federación (CFF) para 2022 se establece, en la fracción IV del artículo 29-A, que el nuevo requisito en la emisión de comprobantes fiscales es que “se debe indicar la clave del uso fiscal que el receptor le dará al comprobante fiscal”. La nota indica que dicha reforma no había causado mayor inquietud porque era algo que ya se aplicaba desde la versión 3.3. del CFDI, pero el problema se generó al darse a conocer el nuevo catálogo de uso de comprobantes para el CFDI en su versión 4.0, en el que se elimina el concepto “P01 - Por definir”.

Clave descontinuada

En este sentido, para el caso del CFDI 3.3, en su catálogo de uso del CFDI se previó la vigencia de la clave “P01 - Por Definir” originalmente hasta el 30 de abril de 2022, perdiendo su vigencia a partir de esa fecha, dado que esta versión del CFDI ya no se podría utilizar después de esa fecha. Sin embargo, la nota indica que no obstante que el uso del CFDI 3.3. fue posteriormente extendido hasta el 30 de junio del mismo año, este catálogo no ha sido actualizado en este rubro, y sigue previendo como fecha de fin de vigencia de esa clave el 30 de abril de 2022. Esto implicaría que, a partir del 1 de mayo de 2022, aun cuando los contribuyentes emitan todavía el CFDI en su versión 3.3, se vean imposibilitados a emitiros sin un uso definido por el receptor del documento.

Propuesta de solución

Fiscalia considera que la solución sería que la autoridad actualice el catálogo “c_UsoCFDI” para extender la fecha de vigencia de la clave P01. Pero indicó que a pesar de que han ocurrido varias actualizaciones de catálogos del CFDI 3.3 desde que se anunció la extensión del período de aplicación, esta fecha no ha sido modificada.