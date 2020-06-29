La tercera comisión del Congreso suspendió formalmente el proceso de elección de la Prodecon. La semana pasada, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y México Justo, A.C. consiguiero...

La tercera comisión del Congreso suspendió formalmente el proceso de elección de la Prodecon. La semana pasada, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y México Justo, A.C. consiguieron un amparo para detener el proceso de elección de un nuevo titular de la Prodecon. El miércoles 3 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Senado la terna para designar al nuevo o a la nueva titular de la Prodecon. Los candidatos son Ricardo Rodríguez Vargas, Marta Patricia Jiménez Oropeza y Carlos Alberto Puga Bolio.

La terna no cumple con los requisitos de ley

Sin embargo, desde el anuncio, diversas organizaciones emitieron sus posturas para solicitar que se revise y reponga la terna para designar al nuevo titular de la Prodecon. El problema es que ninguno de los candidatos cumple con los requisitos de la Ley Orgánica de la Prodecon:

El titular de la Prodecon, para su designación debe poseer título y cédula profesional de licenciado en Derecho, o en alguna carrera afín a la materia tributaria. Dos de las personas propuestas no cumplen con dicho requisito. Esto se debe a que tienen estudios en Administración y Economía, y solamente uno de ellos cumple al ser licenciado en Derecho. Es decir, Carlos Alberto Puga Bolio sería el único que cumple con este requisito.

Otro requisito que debe cumplir el titular de la Prodecon es contar con experiencia acreditada en materia fiscal, por lo menos de cinco años. Ninguno de los tres candidatos reúne el requisito de tener por lo menos cinco años de experiencia comprobada en materia fiscal.

Por úlitmo, en el caso de uno de los candidatos tampoco se cumple el requisito de no haber ocupado una posición de titular de una entidad paraestatal del gobierno federal, tres años previos a su nombramiento. Este punto se refiere a Ricardo Rodríguez Vargas, quien recientemente renunció a su cargo como titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.

Confirman suspensión al proceso de elección de la Prodecon

El día de ayer, Mario Delgado, presidente de la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, confirmó que recibió la notificación del amparo por parte del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León. Hasta el viernes, Delgado no había suspendido la elección porque, de acuerdo con él, no había recibido ninguna confirmación oficial del amparo. De hecho, ese mismo día la Tercera Comisión entrevistó a los tres candidatos. El problema es que el día anterior se concedió el amparo para suspender el procedimiento. Por seguir con los procedimientos, Delgado estaría en desacato. En la notificación, el juez recordó a Delgado que el desacato al amparo se puede castigar con tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar cargos públicos. En su cuenta oficial de Twitter, Delgado dijo que siguió los procedimientos porque no había recibido notificación del amparo.

https://twitter.com/mario\_delgado/status/1277329228753764352?ref\_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1277329228753764352%7Ctwgr%5E&ref\_url=https%3A%2F%2Fwww.eleconomista.com.mx%2Fpolitica%2FDiputado-Mario-Delgado-confirma-la-suspension-al-proceso-de-designacion-del-titular-de-Prodecon-20200628-0016.html

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