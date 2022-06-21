De enero a abril, el SAT emitió 19,794,641 actos de contacto con los contribuyentes para aclarar supuestas irregularidades con sus obligaciones fiscales Recientemente, algunos contribuyentes han reportado que luego de haber solicitado al Servicio de Administración Tributaria (SAT) la Constancia de Situación Fiscal, la autoridad les ha buscado por distintos medios para aclarar supuestas irregularidades con sus obligaciones fiscales. De enero a abril, el SAT emitió 19,794,641 actos de contacto con los contribuyentes y de ese total, 13,402,521 fueron vía correo electrónico. En ese mismo lapso, la autoridad también envió 4,757,916 mensajes a través del buzón tributario y 1,152,563por mensajes de texto. Ejemplo de lo anterior, es el caso de Aisha Solís, una trabajadora de una empresa dedicada a la publicidad, quien días después de haber tramitado su constancia recibió un mensaje del fisco invitándola a consultar el buzón tributario en la página del SAT. “El clásico mensaje de que ‘se le invita a cumplir sus obligaciones fiscales’, lo raro es que según el buzón, se trata del periodo de 2018, mucho antes de que yo trabajara aquí”, dijo en entrevista con El País. De acuerdo con el diario, algunos trabajadores asalariados se han desconcertado con este tipo de notificaciones por parte del SAT, en donde se les invita a ponerse al corriente o hacer el pago de multas por incumplir con declaraciones (anuales o mensuales), dependiendo del tipo de régimen en el que el trabajador esté o haya estado inscrito.

No es la primera vez

Como reportamos, en 2019 hubo casos de contribuyentes que recibieron mensajes de texto por parte del SAT porque supuestamente el fisco detectó irregularidades en sus obligaciones fiscales. En esa ocasión, quien recibió el mensaje fue una persona física sin actividad económica; por lo tanto, no tiene ninguna necesidad de emitir facturas. Sin embargo, para un contribuyente que cree tener todo en orden, recibir un mensaje así puede desconcertarlo. Ramiro Ávalos Martínez, vicepresidente de fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), indicó a El País que, cuando un trabajador actualiza sus datos, es normal que pueda recibir mensajes por parte del SAT en su buzón tributario para que hagan de forma ordenada y disciplinada el pago de sus impuestos. “Hay que decirlo: los trabajadores son contribuyentes cautivos que vienen tributando a través del pago de su nómina y en el caso de que haya una fiscalización, el SAT debe de seguir lineamientos para notificar multas, haciéndole saber al contribuyente de qué se deriva y fundamentar”, dijo en entrevista.