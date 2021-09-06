Te decimos qué estrategias han adoptado las empresas para cumplir con el nuevo reparto de utilidades bajo la reforma al outsourcing. Uno de los cambios derivados de la reforma al outsourcing es la ...

Te decimos qué estrategias han adoptado las empresas para cumplir con el nuevo reparto de utilidades bajo la reforma al outsourcing. Uno de los cambios derivados de la reforma al outsourcing es la nueva forma de repartir la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU). Con la reforma, la PTU tendrá como límite máximo tres meses del salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos tres años, se aplicará el monto que resulte más favorable al trabajador. Para mitigar un poco el impacto de estos cambios, las empresas están adoptando diferentes estrategias. Como reporta Reforma, la Encuesta de Compensación de la consultora AON encontró algunos de los ajustes que aplicarán los negocios:

74% de las empresas repartirán la PTU como lo establece la ley.

21% creará un bono complementario a la PTU. Las empresas que opten por esta alternativa ofrecerán un promedio de 32 días de sueldo.

14% establecerá un reparto fijo garantizado. En este caso, ofrecerán un promedio de 28 días de sueldo.

Hay que destacar que el 67% de las empresas encuestadas tenían esquemas de subcontratación. Con la reforma, las empresas se vieron obligadas a absorber a los trabajadores y pagarles las prestaciones de ley; de esta manera, aumentaron los costos para los negocios. Sin embargo, no todas las empresas fueron capaces de absorber los nuevos costos. La encuesta también encontró los siguientes datos sobre las estrategias para lidiar con la reforma a la subcontratación:

92% de las empresas tiene una estrategia definida para dejar de utilizar el outsourcing. De este grupo, el 74% optó por la sustitución patronal. El 8% liquidó y recontrató personal. Lamentablemente, el 7% de las empresas en este grupo decidió liquidar a los trabajadores subcontratados.



Con información de Reforma y El Economista https://www.reforma.com/hacen-empresas-ajustes-para-enfrentar-outsourcing/ar2251748 https://www.eleconomista.com.mx/empresas/El-74.2-de-las-empresas-planea-pagar-utilidades-en-2022-por-reforma-en-outsourcing--20210902-0071.html

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.