Estos son los ayuntamientos veracruzanos con adeudos firmes con la autoridad fiscal. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) publica periódicamente la información de los contribuyentes incumplidos, en conformidad con el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación (CFF). Según reporta El Sol de Córdoba, entre los contribuyentes con adeudos fiscales firmes, se encuentran casi 50 ayuntamientos del estado de Veracruz. Los créditos fiscales firmes son aquellos para los que los medios legales de apelación ante la autoridad ya se acabaron, ya sea porque el interesado no impugnó el crédito exigible en tiempo y forma, se negó a pagar o que, tras impugnar, el fisco emitió una resolución desfavorable para el contribuyente. Algunos de los contribuyentes en la lista son los siguientes: Aquila, que fue notificado el 16 de diciembre de 2015; Atzalan, notificado el 16 de diciembre de 2015; Actopan notificado el 16 de abril de 2015; Coahuitlán, notificado el 16 de diciembre de 2015; Coxquihui, notificado el 16 de septiembre de 2015; Colipa, notificado el 1 de diciembre de 2015; Filomeno Mata, del 16 de noviembre de 2015; Juchique de Ferrer, notificado el 16 de enero de 2015 y Mecatlán, que fue notificado el 16 de noviembre de 2015.

Otros ayuntamientos del Estado de Veracruz en la misma situación son Coatzintla, el 1 de febrero de 2016; Ixtuatllancillo, el 1 de marzo de 2016; Landero y Coss, el 1 de febrero de 2016; Pánuco, del 1 de octubre de 2018; Naranjos-Amatlán, del 1 de julio de 2019; Acayucan, del 1 de febrero de 2018; Emiliano Zapata, del 16 de mayo de 2018; Fortín, del 1 de octubre de 2019; Ixhuatlán de Madero, del 1 de enero de 2020; Tamiahua, del 1 de abril de 2020; Banderilla; Sayula de Alemán, notificada el 1 de octubre de 2020 y Tepetzintla, el 1 de enero de 2021.

Con información de El Sol de Córdoba.

https://www.elsoldecordoba.com.mx/local/le-debes-al-sat-50-ayuntamientos-si-algunos-ayuntamientos-enfrentan-deudas-con-el-sat-son-50-6555349.html

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