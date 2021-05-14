Los trabajadores que sufran un accidente de trabajo que estén inscritos en el IMSS tienen derecho a una serie de prestaciones laborales, dependiendo de la gravedad del mismo. En México, la legislac...

Los trabajadores que sufran un accidente de trabajo que estén inscritos en el IMSS tienen derecho a una serie de prestaciones laborales, dependiendo de la gravedad del mismo. En México, la legislación laboral protege con pensiones a los trabajadores que sufran lesiones en el lugar de trabajo, así como la muerte (Artículo 42 de la Ley del Seguro Social). El mismo numeral también considera como accidente de trabajo los ocurridos en el traslado de su domicilio al trabajo o de su trabajo a su domicilio. Hay algunas excepciones a lo anterior, consignadas en el artículo 46 de la LSS:

Si en el momento del accidente el trabajador se encontraba ebrio o drogado.

Si ocasiona intencionalmente la lesión.

Si es resultado de una riña o intento de suicidio.

Si es el siniestro es resultado de un delito cometido por el trabajador.

Hay que decir que solamente los trabajadores inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), tienen derecho a una pensión en caso de accidente de trabajo. Según datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), más de la mitad de los trabajadores mexicanos están en la economía informal, el 56.8%, lo que les impide acceder a otras prestaciones, como fondo para el retiro y atención médica. Por el contrario, si el riesgo de trabajo es ocasionado por la "falta inexcusable" del patrón, las prestaciones en dinero aumentarán en el porcentaje que los tribunales competentes determinen. La pensión que reciba el trabajador dependerá del tipo de lesiones que sufra. Al respecto, la ley contempla cuatro casos en el artículo 55:

Incapacidad temporal Incapacidad permanente parcial Incapacidad permanente total Muerte

Además de tener derecho a asistencia médica, hospitalización, prótesis y rehabilitación, los trabajadores tienen derecho a prestaciones en dinero. Si tiene una incapacidad temporal para trabajar, recibirá el 100% del salario con el que estuviera cotizando por un periodo de hasta 52 semanas. Si la incapacidad es permanente total, el asegurado recibirá de manera vitalicia el 70% del salario con el que cotizaba. Por el otro lado, si la incapacidad permanente es parcial, el seguro social deberá valorar qué tan pronunciada es. El seguro social fijará un porcentaje a la incapacidad. Tomando como base esta cifra, el monto de la pensión se fija refiriendo a una tabla de valuación de incapacidad contenida en la Ley Federal del Trabajo. Por último, en caso de fallecimiento, el IMSS resta una fracción de la cuenta de retiro del trabajador con la finalidad de asegurar una pensión para los beneficiarios, así como otras prestaciones. Éstos podrán optar por retirar el excedente en una exhibición o contratar rentas por una cuantía mayor.

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