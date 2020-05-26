El SAT aseguró que las áreas de devolución de impuestos están trabajando de manera ordinaria, aunque con medidas sanitarias de seguridad para reducir contagios. Las devoluciones de impuestos pagadas este año, con corte al 22 de mayo de 2020 incrementaron en 13.7% en términos reales en comparación al mismo periodo el año anterior y 48.7% en comparación a 2018. Así lo informó el **Servicio de Administración Tributaria (SAT)**en un comunicado. En ese mismo documento también aseguró que las áreas responsables de las devoluciones de impuestos están trabajando de manera ordinaria, si bien con las medidas sanitarias de seguridad adecuadas para reducir contagios. El monto pagado por concepto de devolución en lo que va del año asciende a 241 mil 100 millones de pesos. Al desglosar el incremento en las devoluciones por impuesto, el SAT detalla lo siguiente: “En 2020, el incremento de la devolución de IVA del 01 de enero al 22 de mayo fue de 14.7 por ciento y el ISR fue de 9.1 por ciento, ambas, en términos reales, con respecto al mismo periodo de 2019”. Explicó que ha habido retrasos debido a que hay solicitudes, en particular de grandes contribuyentes, que requieren de más información, revisión y comprobación, lo que ha generado retrasos en las devoluciones.

Contribuyentes tienen problemas con sus devoluciones

Sin embargo, en días pasados se ha dado a conocer que numerosos contribuyentes han tenido problemas con sus devoluciones de impuestos, entre otras cosas por fallas en las herramientas tecnológicas que el SAT pone a disposición de los contribuyentes. La Prodecon ha recibido más de 81 mil quejas de los contribuyentes por este motivo. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/05/oj-personas-fisicas-ya-hay-guia-de-llenado-para-declarar-retenciones-de-plataformas-tecnologicas/ Con información del SAT.

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