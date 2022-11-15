El crédito "ConstruYO Infonavit" puede usarse sin importar el tipo de propiedad, lo que incluye a aquellas que son privadas, ejidales, comunales o derivadas de algún programa gubernamental El Insti...

El crédito "ConstruYO Infonavit" puede usarse sin importar el tipo de propiedad, lo que incluye a aquellas que son privadas, ejidales, comunales o derivadas de algún programa gubernamental El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) informó que el crédito "ConstruYO Infonavit" se puede utilizar para ampliar, reparar o construir una vivienda, incluso si se trata de una propiedad ejidal o si la casa se encuentra a nombre de otra persona. De acuerdo con cifras del Infonavit, cerca del 70% de los mexicanos ha decido hacer su propia casa y una nueva herramienta para lograrlo es el crédito “ConstruYo”, un crédito para mejorar , ampliar o construir su vivienda. El programa opera actualmente en todas sus modalidades en diversas ciudades de Baja California, Campeche, Chiapas, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y la Zona Metropolitana del Valle de México. No obstante, este mismo organismo asegura que el programa se encuentra disponible en 25 entidades federativas, es decir, 8 más de las que están listadas, por lo que es necesario acceder a la plataforma Mi Cuenta Infonavit.

¿Cómo funciona?

Para efectuar obras mayores, el monto total del crédito asciende a los 585 mil 17 pesos, mientras que para las reparaciones menores se puede disponer de hasta 81 mil 902 pesos, que en ambos casos deben destinarse a la compra de materiales y al pago de mano de obra, reveló el Infonavit en un comunicado a medios. Así, el Infonavit aseguró que, para demostrar que el solicitante o un familiar son dueños del inmueble, se puede recurrir a alguno de los siguientes documentos:

Título, certificado agrario o de derechos parcelarios o constancia de acta de asamblea sancionada por la Procuraduría Agraria e inscrita en el Registro Agrario Nacional

Título, certificado o constancia de adquisición de dominio pleno del Registro Nacional

Cesión de derechos agrarios

Acta de Asamblea General y/o Constancia del Comisariado Ejidal o Comunal que otorga la posesión

Constancia del proceso de titulación por instituciones facultadas regularización la tenencia de la tierra

Sentencia o resolución judicial en materia agraria

Este crédito se puede ocupar de tres diferentes formas:

ConstruYo reparaciones menores – mejoras como cambiar ventanas, pintar o impermeabilizar

ConstruYo con asesoría técnica – para ampliar, reforzar o remodelar espacios que podrían afectar la estructura de la vivienda

ConstruYo con constructora – para construir una vivienda nueva, ampliar, reforzar o remodelar espacios

De acuerdo con el organismo, el crédito puede usarse sin importar el tipo de propiedad, lo que incluye a aquellas que son privadas, ejidales, comunales o derivadas de algún programa gubernamental, y el único requisito es acreditar la posesión segura de la misma.