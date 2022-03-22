El plan de reactivación contiene facilidades a desarrolladores inmobiliarios como reducción de trámites, digitalización y exención de pagos de predial, así como beneficios fiscales. La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en la Ciudad de México (CDMX) aplaudió el plan de reactivación económica que anunció el gobierno capitalino esta semana. El plan de reactivación de la CDMX contiene facilidades a desarrolladores inmobiliarios como reducción de trámites, digitalización y exención de pagos de predial, así como beneficios fiscales para micro y pequeñas empresas, para adultos mayores y otorgamiento de becas, programas sociales y créditos. El presidente de la Coparmex, Armando Zúñiga, dijo que son medidas positivas para impulsar la economía y que reconoce la urgencia de recuperar más de 125 mil empleos perdidos que se registran todavía. Sin embargo, enfatizó en que las iniciativas y su aplicación e impacto deberán ser evaluadas de manera constante. Como reportamos, un sector beneficiado será el de las micro y pequeñas empresas (Mipymes) pues recibirán la exención total del impuesto sobre nómina en los primeros tres meses de operación, además de que se revisarán los lineamientos de verificaciones, y habrá simplificación de trámites para quien quiera abrir un restaurante. "Es positiva la condonación del Impuesto Sobre Nómina de los primeros tres meses de operación a las nuevas micro y pequeñas empresas que se instalen en la capital. Ofrecerá una señal de confianza a la inversión nacional y extranjera", destacó la Coparmex. En cuanto a vivienda y construcción, la secretaria de Administración y Finanzas anunció que los desarrolladores sólo deberán presentar un estudio único que contemple el impacto urbano, social y ambiental, a través de una ventanilla digital ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), que deberá resolver en no más de tres meses “El plan permitirá romper inercias y acelerará el progreso y el crecimiento de la ciudad en el siguiente trienio”, dijo Luz Elena González, secretaria de Administración y Finanzas de la CDMX.