El salario mínimo general en 2023 será de 207.44 pesos diarios y en la Zona Libre de la Frontera Norte alcanzará los 312.41 pesos al día El 1 de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador...

El salario mínimo general en 2023 será de 207.44 pesos diarios y en la Zona Libre de la Frontera Norte alcanzará los 312.41 pesos al día El 1 de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el salario mínimo en México tendrá un aumento del 20 por ciento para 2023. Durante su conferencia de prensa matutina, López Obrador dijo que de manera unánime el sector obrero, el sector empresarial y el Gobierno de México llegaron a un consenso para el incremento al salario mínimo, que ahora será de 6 mil 223 pesos mensuales. En este contexto, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) indicó que de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT), el salario mínimo es la cantidad mínima recibida por jornada de trabajo. La presidenta del IMCP, Laura Grajeda Trejo, recordó que a inicios de mes el Ejecutivo Federal anunció a los medios de comunicación el incremento al salario mínimo para el ejercicio fiscal 2023.

Salario mínimo en el 2023

En la conferencia de prensa de diciembre del IMCP, la contadora también dijo que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), publicó el 7 de diciembre de 2022 a través del Diario Oficial de la Federación (DOF), los siguientes aumentos:

El salario mínimo general pasa de 172.87 a 207.44 pesos diarios

En la Zona Libre de la Frontera Norte pasa de 260.34 a 312.41 pesos diarios.

Grajeda Trejo indicó que lo anterior representa un incremento de 20% en ambas zonas salariales. De igual manera, señaló que los salarios mínimos profesionales también recibirán un incremento de 20%. La presidenta del IMCP explicó que el aumento se integra a partir del salario mínimo vigente en 2022, más la suma de un Monto Independiente de Recuperación (MIR), que es un mecanismo cuya finalidad es la recuperación del poder adquisitivo de los salarios mínimos, y un incremento por fijación del 10%.