Mientras algunos miembros de la oposición creen que Gómez usará su puesto para llevar a cabo una venganza política, el nuevo titular de la UIF dice que se enfocará en combatir la corrupción. Esta s...

Mientras algunos miembros de la oposición creen que Gómez usará su puesto para llevar a cabo una venganza política, el nuevo titular de la UIF dice que se enfocará en combatir la corrupción. Esta semana, tras la renuncia de Santiago Nieto como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó a Pablo Gómez Álvarez como el reemplazo. La Cámara de Diputados cuenta con un periodo de 10 días para ratificar el nombramiento del Ejecutivo. Gómez es economista por la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, tiene un largo historial en la política de México. Fue dirigente del Partido Comunista y del Movimiento Estudiantil del 68. También fue presidente del Partido Socialista Unificado de México. En 1999 fue presidente nacional del PRD. Con este partido ha sido diputado federal en varias ocasiones; también se desempeñó como senador. Es uno de los autores de la Ley de salarios máximos, y ha apoyado en la legislación de la eliminación del fuero.

Algunos temen venganza por parte de la UIF

Tras el anuncio, algunos legisladores han dado a conocer sus temores de que Gómez utilice la UIF con fines políticos y de venganza. Como señala Reforma, Jorge Triana, vicecoordinador del PAN en la Cámara de Diputados, dijo que Gómez ha sido vengativo en sus puestos pasados. Además, dijo que el ex perredista no cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para llevar la UIF. Por otro lado, Jorge Álvarez Maynez, coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, pidió al nuevo titular de la UIF que no busque el protagonismo que tuvo Nieto.

Gómez se defiende

En entrevista con Aristegui en Vivo, Gómez dijo que no llevará a cabo ningún tipo de venganza política estando al frente de la UIF. Durante la entrevista Gómez reveló que tuvo una junta con Santiago Nieto para informarse sobre los casos en curso de la UIF. El día de hoy se reunirá con los directores de área para analizar las pendientes más importantes de la institución. De acuerdo con Gómez, en el pasado la UIF era parte del Estado corrupto; sin embargo, actualmente es una herramienta importante para desmontarlo. Así, dijo que se enfocará en combatir la corrupción y no en ajustar cuentas políticas. Con información de Reforma y Aristegui Noticias https://www.reforma.com/temen-venganzas-con-nuevo-titular-de-uif/ar2294192?v=2 https://www.reforma.com/llega-a-la-uif-pablo-gomez/ar2293548 https://aristeguinoticias.com/1011/mexico/pablo-gomez-niega-que-vaya-a-utilizar-la-uif-con-fines-politicos-que-nos-han-hecho-para-recurrir-a-la-venganza/

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