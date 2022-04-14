La Participación de los Trabajadores en las Utilidades se dará con base en los resultados del año pasado, cuando las empresas seguían resintiendo los efectos de la pandemia de Covid-19, expusieron especialistas La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) estimó que a partir de la reforma de subcontratación se incrementaría en 100 mil millones de pesos el reparto de utilidades, sin embargo, abogados laborales entrevistados por Reforma opinan lo contrario. Como reportamos en este medio, la STPS dijo en febrero que el promedio del reparto de utilidades por trabajador para este año sería de 7 mil 301 pesos a 18 mil 557 pesos, es decir, un incremento de 2.6 veces. "Creo que no se alcanzará la meta porque venimos saliendo de la pandemia, muchas empresas la tienen muy difícil y a lo mejor en años subsecuentes mejorará, pero venimos de una crisis económica” comentó a Reforma Ricardo Martínez, abogado laboral. En febrero, Alejandro Salafranca, titular de la Unidad de Trabajo Digno de la STPS, admitió que el cálculo del aumento en utilidades se hizo previo a la pandemia y es incierto si se llegue a esta cifra debido a las condiciones económicas. Jorge Sales, abogado de Littler, dijo a Reforma que hay cierta confusión entre las empresas sobre cómo calcular las utilidades, aunque la mayoría está dispuesta a cumplir. "Hay que recordar que es la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) del año pasado y aunque hay empresas que generaron fiscalmente, sus flujos no son tan buenos por el mal año de la pandemia” comentó al diario. El pago de utilidades, al ser un derecho constitucional de los trabajadores, debe estar conforme al porcentaje determinado por la Comisión Nacional Tripartita conforme a las reglas de la reforma. Según la Ley Federal del Trabajo (LFT), artículo 127, las personas que no tienen derecho a participar en el reparto de utilidades son: los directores, administradores y gerentes generales, así como trabajadores eventuales. El PTU corresponde al 10% de las ganancias totales obtenidas de la empresa. De esta cantidad, según el artículo 123 de la LFT: "La utilidad repartible se dividirá en dos partes: la primera se repartirá por igual entre todos los trabajadores, tomando en consideración el número de días trabajados por cada uno en el año, independientemente del monto de los salarios. La segunda se repartirá en proporción al monto de los salarios devengados por el trabajo prestado durante el año.”