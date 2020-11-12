En la mañanera de hoy, el presidente López Obrador anunció su iniciativa de reforma al outsourcing. Te decimos de qué se trata. En la conferencia mañanera de hoy, el presidente Andrés Manuel López ...

En la mañanera de hoy, el presidente López Obrador anunció su iniciativa de reforma al outsourcing. Te decimos de qué se trata. En la conferencia mañanera de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció una nueva reforma al outsourcing. El presidente dijo que ya firmó la iniciativa de ley que traerá poner orden a la subcontratación y que combatirá la defraudación y evasión fiscal. La reforma completa se presentará hoy en la Cámara de Diputados. De acuerdo con López Obrador, hay empresas de outsourcing con más de 250 mil empleados que evaden sus responsabilidades. También dijo que estas empresas "despiden masivamente en fin de año y no les reconocen sus derechos, ni aguinaldo, ni nada, por este mecanismo que se creó para facilitar a las empresas la contratación de servicios que se deformó y se echó a perder”.

¿En qué consiste la reforma?

En la misma conferencia, Luisa María Alcalde, Secretaria del Trabajo, definió los tres ejes de la reforma:

Subcontratación de personal . Se prohíbe la subcontratación que consiste en que una persona física o moral proporcione o ponga a disposición trabajadores propios en beneficio de otra.

Servicios especializados y obras especializadas . Se permite la prestación de servicios especializados que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica de la beneficiaria de los mismos. Para esto se requiere una autorización de la STPS, y los prestadores de servicios formarán parte de un padrón público.

Agencias de colocación. Podrán intervenir en el proceso de contratación, pero en ningún caso se considerará patrón ni podrá contratar en sustitución.

Según Alcalde, la subcontratación ilegal obliga a que trabajadores se registren con salarios menores a los reales; esto lleva a pensiones muy bajas cuando se jubilan, afectaciones en sus fondos de vivienda y también afectaciones en las liquidaciones e indemnizaciones por despidos, licencias de maternidad o accidentes e incapacidades. La reforma incluirá modificaciones a las siguientes leyes y códigos:

Ley Federal del Trabajo,

Ley del Seguro Social,

Ley del Infonavit,

Ley del ISR,

Ley del IVA,

Código Fiscal.

Por último, la reforma incluye multas más severas para las empresas que no cumplan:

Se procederá por el delito de defraudación fiscal.

No se permitirá que deduzcan impuestos.

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