En 2022, el fisco federal capacitó a más de 15 mil 200 funcionarios estatales y, por primera vez, a funcionarios municipales Durante esta administración, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) fortaleció la coordinación fiscal con los estados y municipios, para aumentar la recaudación local. A través de un comunicado, la autoridad fiscal informó que desde 2020, trabaja en acciones estratégicas con las entidades federativas y municipios para un mejor aprovechamiento de los incentivos económicos provenientes de la coordinación fiscal. Además, indicó que fortaleció la colaboración administrativa, para aumentar la recaudación y consolidar la presencia fiscal a nivel nacional. El SAT afirmó que buscó mecanismos de coordinación, para compartir las mejores prácticas fiscales recaudatorias entre las entidades federativas. Por ejemplo, durante 2022 capacitó a más de 15 mil 200 funcionarios estatales y, por primera vez, a funcionarios municipales. Esto lo hizo para brindar herramientas técnicas a los trabajadores que ingresan a las tareas de la administración pública. El trabajo coordinado a partir de 2020, por los tres órdenes de gobierno, hizo que las entidades federativas y municipios cuenten con recursos por 268 mil millones de pesos (mdp). Estos se reflejan de la siguiente manera:

Por el Fondo relacionado con el ISR suma 238 mil mdp de enero de 2020 a agosto de 2022.

Derivado de esta coordinación administrativa, las entidades federativas, del 2020 a la fecha, lograron incentivos económicos por 30 mil mdp. Estos incentivos son recursos que se obtienen por la cobranza de adeudos que realizan las entidades federativas a contribuyentes que están dentro su demarcación territorial en colaboración con la Administración General de Recaudación del SAT.

Contribuyentes del sector gobierno no cumplían en tiempo y forma

Durante esta administración, el SAT identificó que los contribuyentes del sector gobierno no cumplían en tiempo y forma con sus obligaciones fiscales, lo cual les generó adeudos importantes. Por esta razón, la autoridad fiscal impulsó la regularización fiscal de organismos estatales y municipales, para alcanzar el equilibrio en sus finanzas públicas y coadyuvar en su saneamiento financiero. El SAT señaló que las claves de este esfuerzo fueron las siguientes:

Brindar un diagnóstico integral.

Establecer planes de trabajo a corto y mediano plazo.

Dar seguimiento hasta la corrección total.

Resultado de este trabajo, entre 2020 y 2022 se regularizaron adeudos por 61 mil mdp, con lo que se está impulsado el saneamiento de las finanzas estatales y municipales.