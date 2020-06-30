El perfil ideal para el titular de la Prodecon tiene que reunir los requisitos establecidos, pero se deben tomar en consideración otras características. El 3 de junio, el presidente Andrés Manuel L...

El perfil ideal para el titular de la Prodecon tiene que reunir los requisitos establecidos, pero se deben tomar en consideración otras características. El 3 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Senado la terna para designar al nuevo o a la nueva titular de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon). Sin embargo, desde el anuncio, diversas organizaciones emitieron sus posturas para solicitar que se revise y reponga la terna para designar al nuevo titular de la Prodecon.

Los candidatos para dirigir la Prodecon no cumplen los requisitos

El problema es que ninguno de los candidatos cumple con los requisitos de la Ley Orgánica de la Prodecon. Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y México Justo lograron detener el procedimiento de designación del titular de la Prodecon. Esto fue gracias a un amparo, impulsado por considerar que ninguna de las tres personas propuestas cumplen con los requisitos mínimos exigidos por la Ley para ocupar el cargo.

El procedimiento de designación quedó suspendido

El 28 de junio, Mario Delgado, presidente de la tercera comisión de trabajo de hacienda y crédito público, agricultura y fomento, comunicaciones y obras públicas, de la comisión permanente del congreso de la Unión, confirmó que recibió la notificación del amparo. esto por parte del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León. Por eso, el procedimiento de designación quedó suspendido. El presidente del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM), Juan Carlos Bojorges Pérez, considera que hay personas que sí reúnen los requisitos fundamentales. Por eso, el especialista dijo que esas personas serían mejor opción para desempeñarse como titular de la procuraduría. Especialmente ahora que se anunció un recorte del 75% a los gastos de operación de la Prodecon.

Requisitos para poder ser titular de la Prodecon

Para que una persona sea designada titular de la Prodecon, debe reunir lo requisitos mínimos. Estos están establecidos en el artículo 7 de la Ley Orgánica de la Prodecon. Dichos requisitos son los siguientes:

Ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos. Poseer título y cédula profesional de licenciado en Derecho, o en alguna carrera afín a la materia tributaria. Contar con experiencia acreditada en materia fiscal. Cuando menos por un término de cinco años inmediatos anteriores a su designación. No haber ocupado la posición de secretario o subsecretario de Estado, o titular de alguna entidad paraestatal en el Gobierno Federal. Ni haber sido funcionario del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Esto en los últimos tres años previos a su nombramiento. No haber sido condenado por sentencia irrevocable, por delito intencional que le imponga más de un año de prisión, y si se tratare de delito patrimonial cometido intencionalmente, cualquiera que haya sido la pena. Tampoco debe encontrarse inhabilitado para ejercer un cargo o comisión en el servicio público. Ser de reconocida competencia profesional y honorabilidad.

En entrevista con El Contribuyente, Reginaldo Esquer Félix, presidente de la comisión nacional fiscal de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), dijo que en la defensa de los contribuyentes, como en cualquier otra posición de equilibrio, a veces ganan los contribuyentes, a veces gana la autoridad, o a veces se generan equilibrios. Por eso, el especialista fiscal consideró importante que el próximo titular de la Prodecon reúna los requisitos. "Para que desempeñe adecuadamente su trabajo, sin una actitud postrada o siempre viendo bien la posición de la autoridad", expresó.

¿Cuál sería el perfil ideal para el titular de la Prodecon?

Además de los requisitos establecidos, en el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) y otros ocho organismos consideran que al elegir al nuevo titular de la Prodecon, se deben tomar en consideración, entre otras, las siguientes características:

Ser un profesionista que se haya caracterizado por su postura en pro de la defensa de los derechos de los contribuyentes. Ser una persona reconocida por su basta experiencia y conocimientos tributarios y fiscales. Ser una persona independiente respecto del poder que lo propone. Es decir, independiente del poder ejecutivo. Sería deseable que se hayan desempeñado en la propia Prodecon, como juzgador o como académico en la materia.

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