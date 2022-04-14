Para la deducción de la prima de seguro médico, la plataforma de la declaración continúa descartando cobros adicionales. Las deducciones personales son los gastos que las personas físicas tienen de...

Para la deducción de la prima de seguro médico, la plataforma de la declaración continúa descartando cobros adicionales. Las deducciones personales son los gastos que las personas físicas tienen derecho a disminuir de sus ingresos acumulables. Es decir, son cantidades que se pueden restar a los ingresos, que son la base sobre la que se aplica la tasa del impuesto sobre la renta (ISR). En la declaración anual de personas físicas, los contribuyentes tienen derecho a aplicar deducciones personales por concepto de gastos relacionados a la salud.

Deducción de la prima de seguro médico

Entre las deducciones que los contribuyentes pueden aplicar, se encuentran las primas por seguros de gastos médicos. Pero de acuerdo con un artículo publicado por Fiscalia, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha considerado, por años, que el único concepto deducible como gasto personal en la declaración anual, es la prima neta del seguro, sin importar que el resto de los cargos que hace la aseguradora por el servicio. La nota indica que lo anterior se debe a que las pólizas de seguros se emiten siempre con cobros accesorios a la prima del seguro, como pueden ser los recargos por pagos fraccionados o los derechos de expedición de póliza. De esta manera, generalmente el desglose del cobro de un seguro se compone por los siguientes conceptos o elementos:

Prima neta de seguro de gastos médicos.

Recargos por pagos fraccionados.

Derecho de póliza

Los recargos por pagos fraccionados es el interés que se cobra por pagar la prima en parcialidades, ya sea de manera mensual, trimestral, semestral, o cualquier otra distinta al pago en una sola exhibición. Mientras que los derechos de expedición de póliza son los gastos de expedición que la empresa aseguradora tiene derecho a exigir, en términos del artículo 22 de la Ley sobre el Contrato de Seguro.

El SAT continúa descartando cobros adicionales

En este contexto, Fiscalia indicó que la plataforma para la declaración anual de personas físicas para 2021 continúa manejando este criterio. Así que la sección de las deducciones personales continúa descartando esos cobros adicionales como parte de la deducción, dejando únicamente la prima neta como gasto sujeto a deducción.