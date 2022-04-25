El fisco busca aumentar la recaudación por IVA e ISR que pagan las empresas mineras que están en el padrón de grandes contribuyentes El Plan Maestro 2022 del Servicio de Administración Tributaria (SAT) propone una mayor fiscalización en 2022 a las empresas mineras, debido al impacto económico producido por la guerra entre Rusia y Ucrania*.* Con ello, el órgano perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) busca aumentar la recaudación por conceptos del Impuesto de Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Sobre la Renta (ISR) que pagan las empresas mineras registradas en el padrón de grandes contribuyentes. En un comunicado, el SAT detalló que el objetivo del Plan Maestro 2022 consiste en incrementar la recaudación de los grandes contribuyentes a través de la mejora en el proceso de fiscalización, en un marco de legalidad, seguridad jurídica y apertura al diálogo con el contribuyente. De acuerdo con el portal, en el primer trimestre de 2022 los ingresos tributarios ascendieron a más 1.12 billones de pesos, lo que representó un incremento del 2 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado. Además, el ISR aumentó 13.8 por ciento real derivado de las declaraciones anuales de las personas morales, pero el IVA cayó 9,3% en el primer trimestre del año comparado con 2021. Como reportamos, Hacienda informó que, sin tomar en cuenta a Pemex, durante el 2021 el pago de impuestos de grandes empresas sumó 1.779 billones de pesos. Antonio Martínez Dagnino, administrador general de grandes contribuyentes, dijo que se ha hecho un trabajo fuerte en la fiscalización de la industria minera para que paguen el ISR correspondiente.