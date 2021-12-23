El director de Tesla mencionó a través de sus redes sociales que pagará 11 mil millones de dólares por concepto de impuestos en 2021. El director ejecutivo de Tesla y una de las personas más ricas ...

El director de Tesla mencionó a través de sus redes sociales que pagará 11 mil millones de dólares por concepto de impuestos en 2021. El director ejecutivo de Tesla y una de las personas más ricas del mundo, Elon Musk, mencionó a través de su cuenta de Twitter que pagará más de 11 mil millones de dólares (mdd) por impuestos en este año, siendo esta una cantidad que podría significar un pago récord al Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos. El empresario es uno de los hombres más rico del mundo al contar con 244 mil mdd, no obstante, puede enfrentar una factura de más de 10 mil mdd para este 2021 si ejerce todas sus acciones próximas a vencer, de acuerdo con cálculos mostrados por Bloomberg News.

El impuesto

Este concepto de infracción se produce después de que Musk ejerciera casi 15 millones de acciones y vendiera millones de estas para cubrir impuestos relacionados con estas transacciones. Un factor de esto fue posterior a la encuesta en Twitter en la que preguntó a sus seguidores si debía vender el 10% de su participación en el fabricante de autos eléctricos, cuyas sus acciones se han disparado a más de 2,300% en los últimos cinco años. Por esto, la senadora Elizabeth Warren criticó a la revista Times por nombrar a Musk como hombre del año, para esto, el directivo respondió a la política demócrata en redes diciendo: “este año pagaré más impuestos que cualquier estadounidense en la historia”.

La caída de Tesla

Derivado de la consulta de Musk a sus seguidores en redes sociales, Tesla ha caído casi una cuarta parte y el valor del mercado de la compañía se ha deslizado por debajo de la marca de un billón a 937 mil mdd, además, sus acciones cayeron 2.7%. Según un informe de ProPublica durante junio, Musk pagaba pocos impuestos en comparación con su riqueza, no obstante, el empresario comenta que no recibe un salario ni por parte de SpaceX ni de Tesla, así como paga una tasa impositiva efectiva del 53% sobre las acciones que ejerce, además indicó que esta tasa impositiva aumenta el siguiente año. Y de acuerdo con medios de comunicación especializados, el director financia su estilo de vida con préstamos que obtiene utilizando sus acciones en Tesla como colateral, lo que le permite reducir la tasa de impuestos.

Para reducir más impuestos

Durante el año pasado, Musk cambió su residencia en Los Ángeles, en la cual vivió durante 20 años, a Austin, Texas; este cambio le permitió reducir significativamente los impuestos a pagar. Así mismo, mencionó en octubre que trasladaría la sede de Tesla de Palo Alto, en California a Austin, Texas, justificando esta decisión por el elevado costo de la vida en California.