Para localizar la Afore, la Consar puso a disposición de los trabajadores una herramienta en línea Durante febrero, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) lanzó su campa...

Para localizar la Afore, la Consar puso a disposición de los trabajadores una herramienta en línea Durante febrero, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) lanzó su campaña denominada “Registro en Afore”, destinada a facilitar y promover el registro de trabajadores en las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore). Esta iniciativa responde a la necesidad de incrementar la participación de trabajadores en el sistema de ahorro para el retiro, garantizando así una vejez digna y segura.

¿Qué es una Afore?

Una Afore es una institución financiera privada en México encargada de administrar los fondos de ahorro para el retiro de los trabajadores. Estos fondos se invierten en diferentes instrumentos financieros, buscando el mejor rendimiento posible para el trabajador al momento de su jubilación.

Objetivo de la campaña

El artículo indica que la campaña “Registro en Afore” tiene como objetivo principal concientizar a la población sobre la importancia del ahorro para el retiro desde temprana edad. Esto, proporcionando las herramientas y la información necesaria para que cada trabajador pueda elegir la Afore que mejor se ajuste a sus necesidades y expectativas de inversión.

¿Cómo localizar tu Afore?

Para localizar la Afore, la Consar puso a disposición de los trabajadores una herramienta a la que se puede acceder a través del siguiente enlace: Localiza tu Afore - AforeWeb

¿Cómo utilizar la herramienta de registro?

La Consar facilitó una plataforma digital accesible para que los trabajadores puedan registrarse o cambiar de Afore de manera informada y segura. Los pasos para utilizar la herramienta son los siguientes:

Acceso a la plataforma: Ingresa al sitio web oficial de la Consar y busca la sección “Registro en Afore”: ¿Cómo me registro en una AFORE? Información necesaria: Proporciona tu información básica personal y laboral, como tu CURP, RFC, y datos de contacto. Comparación de Afore: Utiliza el simulador de rendimientos y comisiones para comparar las diferentes Afore disponibles y elegir la que mejor se adapte a tus necesidades. Decisión y registro: Una vez que hayas elegido la Afore, sigue las instrucciones específicas para completar tu registro o cambio de Afore en línea. Confirmación: Recibirás una confirmación de tu registro o cambio a través de tu correo electrónico o número de teléfono proporcionado.

Fiscalia informó que la Consar invitó a todos los trabajadores a participar en esta campaña, resaltando la importancia de tomar decisiones informadas sobre su futuro pensionario.